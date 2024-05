En jury i Trumps tidligere hjemby har funnet ham skyldig i å ha forfalsket regnskap. Bokføringen var ment å hjelpe Trump-kampanjen kort tid før presidentvalget i 2016.

Han er dømt på samtlige 34 tiltalepunkter.

Straffen blir først kjent få dager før republikanerne samles til landsmøte i juli for, etter alt å dømme, utnevne Trump til partiets presidentkandidat.

Hvordan er de første reaksjonene?

Donald Trump er USAs første tidligere president som er stilt for retten og funnet skyldig i en forbrytelse.

Årets valgkamp er fylt med begivenheter som omtales som «aldri skjedd før».

Kommentatorer bruker ord som «historisk» om kjennelsen.

Trump-apparatet kaller dommen «en skam», og hele rettsprosessen for «en politisk heksejakt».

Republikanske velgere har, gjennom meningsmålinger, signalisert at en dom ikke får mye å si for deres stemme.

De fleste republikanere har allerede en oppfatning om Donald Trump. Om dette gjør at de mobiliserer mer eller andre faller fra, er for tidlig å si.

Den lojale basen ser på Trump som et offer for rettsvesenet.

Han hevder selv han er en «politisk fange», selv om han fortsatt er en fri mann.

Her i USA følger analytikere med på om Trump-støttede kandidater, til forskjellige lokale og nasjonale verv, vil rakke ned på tilliten til rettsvesenet når de forsvarer den tidligere presidenten.

Donald Trump er den første tidligere presidenten som er funnet skyldig i en forbrytelse. Foto: AP

Allerede har republikanske ledere i kongressen stilt seg bak Trumps påstander om at straffeforfølgingen er politisk motivert og en innblanding i valgkampen.

Bare Senatets avtroppende minoritetsleder Mitch McConnell holder igjen. Han har ikke stått i fremste rekke for å kommentere.

Hvilke konsekvenser får dommen for valget?

Trump har overlevd uttalelser og hendelser som ville ha senket en hvilken som helst annen politiker.

En måling fra april, bestilt av ABC News, viste at én av seks Trump-velgere ville tenke seg om på nytt dersom han skulle bli dømt i New York.

Fire prosent svarte at de ville forlate ham hvis han ble straffedømt.

Dersom disse fire prosentene bor i vippestater der det er jevnt, kan det gi utslag, men det er fortsatt mange måneder til presidentvalget.

En måling blant uavhengige velgere, publisert forrige uke av Quinnipiac, viste at én av fem trolig ikke ville stemme på Trump hvis han ble straffedømt.

Hva skjer videre?

Trump-teamet har varslet at de vil anke. Det kan bli en lang prosess.

En anke må varsles innen én måned og alle papirer må være i hus innen et halvt år. Det vil si at en ankesak først kommer i gang etter presidentvalget i høst.

Tidligere har teamet hans gjort det de kan for å flytte rettssaken ut av New York. De hevder det ikke ville bli en rettferdig rettssak i et område med flest demokrater, selv om dette var byen der Trump startet sin karriere og bygde sitt imperium.

Juryen avgjør skyldspørsmål mens dommeren finner en straff. Delstatens høyesterettsdommer Juan Merchan, som styrte saken i New York, planlegger å forkynne straffeutmålingen 11. juli.

Før det må Trump inn til samtaler som danner grunnlag for straffeutmålingen.

Trump-motstandere har vært synlige i bybildet på Manhattan så lenge saken har pågått. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Hva blir straffen?

Trolig venter en stor bot, men han kan bli dømt til fengsel.

Strafferammen for forbrytelsene er på mellom 16 måneder og fire år.

Siden 77-åringen ikke er straffedømt tidligere, er det lite sannsynlig at han havner i fengsel.

Ifølge Washington Post er et alternativ en betinget dom, der Trump, som har flyttet fra New York til Florida, vil trenge godkjennelse for å reise ut av delstaten.

Selv om han er straffedømt, kan han stille som presidentkandidat. Om han vinner valget, kan han også flytte inn i Det hvite hus og tjenestegjøre som president.

Bare personer som er dømt for oppvigleri eller opprør, mister retten til å stille som presidentkandidat.

Trump er ikke tiltalt for oppvigleri i de tre andre pågående straffesakene.

Straffeutmålingen fra New York settes på vent til alle ankemuligheter er brukt opp.

Hva blir velgernes dom?

I enkelte delstater kan ikke straffedømte stemme i valg. Det er foreløpig uklart hva som skjer i Trumps tilfelle siden dommen kanskje ikke er rettskraftig før valget.

Han er dømt for en forbrytelse i en delstat. Det betyr at en president ikke kan benåde ham. Skulle han vinne valget, kan han dermed heller ikke benåde seg selv.

Presidentfullmaktene for benådning gjelder bare i føderale saker. Det har ikke skjedd før at en president har benådet seg selv, så dette er mat for juristene.

To av de andre straffesakene mot Trump, er føderale saker. Han nekter for å ha gjort noe galt.

Tilhengere av den tidligere presidenten viser sin støtte i New York. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Donald Trump mener det virkelige dommen kommer på valgdagen 5. november. Det har også kampanjen hans skrevet til alle som har gitt fra seg e-postadressen, i håp om å få inn mer penger.

Akkurat der får han støtte fra rivalen, president Joe Biden. Han prøver å vektlegge Trumps svakheter og hva det betyr for demokratiet.

Bidens team mener at dagens dom ikke nødvendigvis endrer spillet. Bare en stemmeseddel kan gjøre det.

