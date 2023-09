Natt til torsdag holder republikanerne sin andre debatt foran primærvalget. Denne gangen med syv av åtte kandidater til stede.

Donald Trump, som er favoritten til å bli republikanernes presidentkandidat, har igjen takket nei til invitasjonen.

Han holder istedenfor en tale til streikende arbeidere i Detroit. Det gjør han samtidig som debatten pågår.

Trump har vært i hardt vær den siste tiden etter å ha blitt tiltalt i en rekke saker. Nylig ble han også funnet skyldig i bedrageri.

Trump talte til streikende arbeidere på en bilfabrikk i Michigan. Foto: MATTHEW HATCHER / AFP

Kaotisk start

Nattens debatt begynte kaotisk. Kandidatene snakket i munnen på både hverandre og programlederne.

Hvem kan utfordre Trump?

Listen over republikanske presidentkandidater for 2024 krymper, mens kravene for å kunne stille i debatten stadig øker.

Av de åtte kandidatene som stilte i sist debatt er det kun tidligere guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson, som ikke lenger er med i kappløpet om å bli republikanernes presidentkandidat.

Nattens debatt består av følgende presidentkandidater:

Floridas guvernør Ron DeSantis

Tidligere guvernør i South Carolina, Nikki Haley

Senator for Sør-Carolina, Tim Scott

Entreprenør Vivek Ramaswamy

Tidligere visepresident Mike Pence

Tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie

Nord-Dakotas guvernør Doug Burgum

Debatten finner sted på ikoniske Ronald Reagan Presidential Library, i Simi Valley, California Foto: ROBYN BECK / AFP

En ny måling fra amerikanske NBC viste at 59 prosent fortsatt ville stemt på Trump.

Det var soleklart foran nestemann på lista, Ron DeSantis med 16 prosent av stemmene. Mens det er svært jevnt mellom de andre kandidatene, skal vi tro NBCs måling.

Med en såpass overlegen Trump er det derfor knyttet stor spenning til hvem som kan ta andreplassen og utfordre den tidligere presidenten.

Ron DeSantis har blitt sett på som Trumps største utfordrer som republikanernes presidentkandidat. Foto: Pontus Höök

Debatten finner sted på ikoniske Ronald Reagan Presidential Library, i Simi Valley, California.

Biblioteket til USAs 40. president var også vertskap for Republikanske-presidentdebatter i 2008, 2012 og 2016.