– 19 individ er tiltalte for å bryte lova i Georgia som del av i ein kriminell konspirasjon for å endre resultatet av presidentvalet i 2020 i denne delstaten.

– Spesifikt, deltakarane gjorde ei rekke handlingar i Georgia og andre stader for å blokkere teljinga av stemmene til presidentkandidaten som har blitt bekrefta som vinnar av valet.

Det seier Statsadvokat Fani Willis på ein pressekonferanse tysdag, etter ei to år lang etterforsking i Fulton fylke i Georgia.

Tiltalen er på 97 sider. Trump blir tiltalt på elleve punkt relaterte til forsøk på å undergrave valresultatet i 2020.

Pressa har stilt seg opp utanfor domstolen i Fulton fylke i Atlanta måndag. Foto: Brynn Anderson / AP

Blant dei andre tiltalte er Trump sine tidlegare allierte Rudy Giuliani og Mark Meadows.

– Alle val i vår nasjon blir administrerte av statane, som er gitt ansvaret for å sørge for ein rettvis prosess og ei nøyaktig teljing av stemmene.

– Det gjeld også presidentkandidatar, kongressen, statlege og lokale kontor.

Vil starte rettssaka innan eit halvt år

Statsadvokaten varslar at dei kjem til å føreslå ein startdato for rettssaka denne veka, og at denne kjem til å vere innan seks månader.

Dersom dei får det som dei vil, blir altså rettssaka før det neste presidentvalet hausten 2024.

Dette er den fjerde tiltalen som blir teken ut mot Donald Trump på kort tid. Andre etterforskingar av Trump har ført til tiltalar i New York, Florida og Washington D.C.

Tidlegare måndag publiserte domstolen i Georgia på nettsida si ei liste over tiltalepunkt mot Trump samtidig som storjuryen vurderte saka.

Politibilar utanfor Fulton Country rettshus måndag morgon. Foto: Brynn Anderson / AP

Nyheitsbyrået Reuters refererte til eit rettsdokument publisert på Fulton County si heimeside, der Donald Trump skal ha blitt tiltalt for valfusk i delstaten Georgia.

Saka skal ha blitt referert til som «open». Men dokumentet blei fjerna frå retten si nettside, skriv Reuters.

Kort tid etter at nyheitsbyrået rapporterte om dei fire nye tiltalane mot Trump, meldte distriktsadvokaten i Fulton County at meldinga frå nyheitsbyrået ikkje er heilt korrekt.

Kvifor dokumentet blei fjerna, har ikkje Reuters funne ut av.

Valfusk

Utpressing, konspirasjonar og falske utsegn.

Dette var hovudpunkta i det to sider lande saksdokumentet som skal ha skildra dei fire tiltalepunkta mot Donald Trump.

Trump er tidlegare skulda for å ha sendt falske valdelegatar til fleire delstatar, mellom anna Georgia.

Formålet var at dei uekte valdelegatane skulle sende inn falske valresultat.

Fleire betjentar med hund sikra rettshuset før storjuryen samla seg der. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Han skal også ha ringt den øvste ansvarlege for stemmeregistreringa i Georgia, og bedt han om å «finne 11.780 stemmer».

Aktoratet i Atlanta-området sa i helga at dei kom til å presentere resultatet av etterforskinga si for ein storjury denne veka.

Tiltalane, som no har blitt fjerna, er på statleg nivå, og ikkje det føderale.

Det betyr at sjølv om Trump blir president neste år, kan han ikkje prøve å benåde seg sjølv dersom han skulle bli tiltalt og dømd i saka.

Viktige datoar for Trump neste år NOMINASJONSVAL I NEW HAMPSHIRE Dette er det første av mange.

KONFLIKT MELLOM VALKAMP OG RETTEN Eit viktig møte med veljarforsamlinga i Iowa skjer samtidig som rettsmøtet i æreskrenking-saka mot E. Jean Carroll.

NOMINASJONSVAL I NEVADA Eit spenningsmoment for Republikanarane.

SUPERTYSDAG 14 statar stemmer. Dette er nominasjonsvalet sin største dag.

START PÅ HYSJPENGE-SAKA Trump må vere til stades i retten når han skal forsvare seg mot skuldingane som involverer pornostjerna Stormy Daniels.

REPUBLIKANSK LANDSMØTE STARTAR Møtet der dei republikanske partimedlemma stadfestar sine kandidatar til president og visepresident går føre seg fram til 18. juli.

PRESIDENTVAL I USA Eit spenningsmoment for USA.

Organisert kriminalitet

Eit av dei fire tiltalepunkta i det no sletta rettsdokumentet, handlar om såkalla brot på State Rico-lova.

I forkant av rettsmøtet skreiv The Wall Street Journal at Willis var venta å ta i bruk ei lov som blei innført for å felle mafiabossar i USA.

Denne gjer det ulovleg å drive med «racketeering», eller organisert kriminalitet.

Distriktsdommar Fani Willis har ansvaret for saka i Atlanta, Georgia. Foto: Brynn Anderson / AP

Willis blei først kjent som aktor ved å leie slike søksmål, som er bygde på Georgia sin versjon av det føderale RICO-lovverket.

– Desse handlingane er ikkje nødvendigvis kriminelle handlingar i Georgia i seg sjølve, men er handlingar storjuryen meiner blei utførte som del av ein konspirasjon.

– Mange skjedde i Georgia, og nokre skjedde i andre jurisdiksjonar, fordi storjuryen meiner dei heng saman med forsøket.

I 2021, då Willis først starta etterforskinga si, henta ho også inn ein av delstaten sine leiande ekspertar på feltet, skriv avisa vidare.

Ein tidlegare påtaleadvokat i New York, Mark F. Pomerantz, har tidlegare ønskt å ta ut ein slik tiltale mot Trump.

Han sa opp jobben i protest då det ikkje blei gjort, skriv The New York Times og viser til boka han publiserte i fjor.

Har trua med hemn

Trump er Republikanarane sin leiande kandidat til primærvalet 2024. Ut ifrå meiningsmålingane er det sannsynleg at han kjem til å gå opp mot Joe Biden til hausten.

Han har tidlegare langa ut mot dei som har kome med søksmål mot han, og skulda dei for å vere motiverte av politikk. Han har nekta straffskuld i alle søksmåla så langt.

– DERSOM DU GÅR ETTER MEG, KJEM EG ETTER DEG, tvitra han etter at den førre, føderale tiltalen blei kjend.

Fleire betjentar med hund sikra rettshuset før storjuryen samla seg der. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Etter å ha blitt sivilrettsleg dømd for seksuelt overgrep mot forfattaren E. Jean Carroll på 90-talet, kom Trump med eit motsøksmål om æreskrenking.

Søksmålet har blitt avvist av distriktsdommar Lewis Kaplan i Manhattan, melder avisa The Hill.

No skal dei to møtast i eit nytt æreskrenking-søksmål, av Carroll mot Trump, grunna nye utsegner ho meiner han har kome med. Denne er dagsett til januar 2024.