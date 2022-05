Donald Trump talte på møte om våpenloven

– Vi trenger ikke strengere våpenlover. Vi trenger heller mer fokus på psykisk helse, sa tidligere president Donald Trump da han talte på den årlige konferansen til National Rifle Associations (NRA) natt til lørdag.

Trump startet talen sin med å lese opp navnene til alle 19 barna og to lærere som ble drept i skoleskytingen i Uvalde i Texas tirsdag.

– Det var helt forferdelig å se høre om disse drapene. Unge mennesker som ble utsatt for en ondskap det ikke er mulig å beskrive, sa Trump.

Han omtalte gjerningsmannen som «pur ondskap og hat».

Trump avviste også skjerpet våpenkontroll, og mente at amerikanere burde ha skytevåpen for å kunne forsvare seg mot «det onde».

– At det eksisterer ondskap i verden er ingen grunn til å avvæpne lovlydige borgere. Ondskapens eksistens er en av de aller beste grunnene til å væpne dem, sa Trump.

Donald Trump Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Han sa også at det burde bli flere politibetjenter som kan få kriminelle bort fra gaten og inn i fengsel.

Væpnet vakthold på skolene

– Vi trenger vakthold av væpnede politibetjenter ved skolene ved enhver tid. Disse bør være betjenter som har riktig opplæring i hvordan de skal håndtere våpensituasjoner, sa Trump

Som la til at skolene burde kun ha én inngang, metalldekorer og ny teknologi for å sikre at ingen kan komme innenfor skoleområde med våpen.

– De forskjellige våpenkontrollforslagene som venstresida presser på for, ville ikke ha gjort noe for å forhindre det avskyelige som skjedde. Ingen verdens ting, sa Trump.

NRA er en av de mektigste lobbyorganisasjonene i USA. De har 5 millioner medlemmer og tette bånd til mange politikere, spesielt republikanere. Blant annet gir de karakterer til folkevalgte basert på hvor våpenvennlige de er. NRA er sterkt imot strengere våpenlover.

Flere har allerede trukket seg fra konferansen deres etter at 19 barn og to voksne ble drept i skolemassakren i Uvalde i Texas denne uken.

Utenfor konferansesentre til NRA hadde hundrevis demonstranter møtt opp med plakater med slagord som «Deres hobby er ikke verdt våre barns liv!» og «Ikke mer omtanke og bønn», skriver nyhetsbyrået DPA.

Hundrevis møtte opp med plakater med slagord utenfor konferansesenteret til NRA Foto: Eric Thayer / AFP

Politiet tok feil avgjørelse i Texas

Politiet i Texas får kritikk for sin handling under skoleskytingen.

Sikkerhetsdirektør Steven McCraw i Texas sier politiet tok «feil avgjørelse» da de ventet med å bryte seg inn i klasserommet hvor en mann drepte 19 barn og to lærere på tirsdag. Politiet ventet rundt 40 minutter utenfor klasserommet før de handlet.

Politiet ventet fordi de ikke trodde det var en aktiv skyte situasjon. Samtidig som elever der inne ringte og ba om at politiet måtte komme, skriver BBC

– Det var feil avgjørelse, punktum. Det er ingen unnskyldning for det. Vi mener politiet burde tatt seg inn så fort som mulig, sa McCraw.

Han sier at etterforskerne ikke vet om barn ble drept mens politiet sto på gangen.

Steven McCraw, direktør for Texas Department of Public Safety taler under en pressekonferanse utenfor Robb barneskole 27. mai 2022 Foto: MARCO BELLO / Reuters

Nå krever flere en gransking av politiet innsats under tragedien.

Rasende

Det har også blitt stilt spørsmål ved påstander fra guvernør Greg Abbott, som tidligere denne uken hyllet den raske responsen til politimennene som utvekslet skudd med gjerningspersonen før han gikk inn på barneskolen.

Fredag sa Abbott at han er rasende etter å ha blitt «ført bak lyset». Tidligere har han sagt til journalister at han bare gjentok det han hadde blitt fortalt.

– Informasjonen jeg ble gitt viste seg å, til dels, være unøyaktig, sa han. Videre la han til at det må til en inngående og grundig etterforskning for å finne ut akkurat hva som skjedde.