Under det historiske toppmøtet med den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i Singapore, ble USAs president Donald Trump presentert for generalen No Kwang Chol, som også er fersk forsvarsminister i Nord-Korea.

Videoen av møtet er sendt på nordkoreansk fjernsyn og hilsenen til Trump har ført til mye diskusjon i ettertid.

– Vanlig høflighet

Da de to møttes, strakk Trump ut hånden, mens generalen hilste til lua. Da valgte Trump å gjøre det samme. Han tok hånden opp til pannen og hilste.

Ifølge militær protokoll er en slik hilsen et tegn på gjensidig respekt og beundring.

For en amerikansk president, sender det et signal til det autoritære regimet i Nord-Korea at han respekterer deres gjentatte brudd på menneskerettighetene, mener eksperter.

Da Det hvite hus holdt pressekonferanse torsdag, fikk pressesekretær Sarah Sanders spørsmål om hilsenen.

– Det er vanlig høflighet når en militær fra et annet land hilser, så gjengjelder vi det, sa hun.

Visste han hva han gjorde?

Flere stiller nå spørsmål om hvorfor Trump i det hele tatt hilste på generalen. En av CNNs redaktører mener det er to svar: Enten visste Trump ikke helt hva han drev med. Eller så var han helt klar over hva han gjorde.

Han mener at det var helt tydelig fra det første håndtrykket med Kim at det eneste Trump var opptatt av, var å vise at han respekterte den nordkoreanske lederen og at han ville få til avtalen om atomnedrustning.

Trump bruker ikke bare den høyre hånden, han tar også et godt tak i den nordkoreanske lederen med den venstre, for å understreke respekten, ifølge analytikere.

HÅNDTRYKKET: Bildet av Trump og Kim gikk verden rundt. Foto: Evan Vucci / AP

Det er liten tvil om at Trump beundrer soldater og generaler. Han har kalt generalene for «mine generaler», og han setter pris på militær effektivitet og orden. Det kom tydelig frem da han fikk overvære markeringen av den franske nasjonaldagen i fjor.

PÅ BESØK: Trump overvar markeringen av den franske nasjonaldagen 2017. Her sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Michel Euler / AP

CNNs redaktør mener Trump derfor kan ha gjort hilsenen av gammel vane da han så en mann med uniform.

Mange teorier

Det er ulike regler for en militær honnør, avhengig av hvilket land den gjøres i.

I den amerikanske marinen gjøres det honnør bare hvis man har på seg lue, mens det i den amerikanske hæren gjøres honnør både med og uten lue.

Det er også flere teorier rundt hvordan den militære honnøren oppsto. En går ut på at romerske soldater skjermet øynene mot skarpt lys som de mente skinte fra øynene til sine overordnede.

En annen teori er at soldater i rustning hevet visiret i hjelmen med høyre hånd, samtidig som de holdt tøylene til hesten i den venstre. Visiret måtte heves for at de skulle bli gjenkjent.

En tredje teori går ut på at honnøren var en måte å vise at det ikke var noe våpen i den høyre hånden, stridshånden.