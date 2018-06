Donald Trump raser etter å ha blitt stevnet av New York: - Latterlig

Statsadvokaten i New York mener at den kontroversielle Trump Foundation, som i flere år har operert ulovlig.

Trump og hans familie anklages for «omfattende ulovlig koordinering med Trumps presidentvalgkamp, gjentatte pengeoverføringer gjort med overlegg til fordel for Trumps personlige og forretningsmessige interesser, og brudd på grunnleggende juridiske krav som stilles til idealistiske stiftelser».

Trump hevder det dreier seg om en veldedig stiftelse, men New York er ikke enige og ber nå om at fondet avvikles. Delstaten krever også at 2,8 millioner dollar blir tilbakebetalt og at Trump blir ilagt et ti år langt forbud mot å sitte i styret til enhver ideell organisasjon i delstaten.

Trump: – Falske nyheter

Presidenten var raskt ute og avfeide at han har gjort noe galt etter at nyheten sprakk torsdag, og kalte det hele «falske nyheter». I sedvanlig stil svarte han på anklagene gjennom flere twittermeldinger, og kalte blant annet saken mot hans stiftelse «en haug med søppel».

– De slibrige demokratene i New York og deres nå vanærede statsadvokat Eric Schneiderman gjør alt de kan for å saksøke meg for en stiftelse som tok inn 18,8 millioner dollar og ga mer til veldedighet, 19,2 millioner dollar. Jeg inngår ikke forlik i denne saken! skriver han blant annet.

New York har i lengre tid ment at Donald Trumps stiftelse har brutt loven i staten.

Delstatens daværende statsminister Eric Schneiderman uttalte i 2016 at Donald J. Trump Foundation ikke er registrert som en veldedig stiftelse i New York, og at den dermed driver ulovlig.

Har uttalt at han vil legge ned stiftelsen

Myndighetene ba derfor den gang Trump-stiftelsen om straks å innstille virksomheten, siden de verken hadde registrert seg hos de rette instanser eller har lagt fram årlige regnskap slik loven krever.

I desember 2016 opplyste Trump han skulle legge ned stiftelsen fordi han ikke ønsket interessekonflikter når han er president.

– Stiftelsen har gjort mye godt arbeid over årene og bidratt med millioner av dollar til utallige verdige grupper, inkludert støtte til krigsveteraner, politi og barn, sa han i en uttalelse.

Men det har ikke vært mulig å legge ned Trump Foundation enn så lenge, ettersom den har vært under etterforskning.