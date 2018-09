Donald Trump ønsker en tostatsløsning for Israel og Palestina

Uttalelsene kom under en nær halvannet time lang pressekonferanse i FN i New York onsdag kveld. Den ble holdt etter gårsdagens møte i FNs sikkerhetsråd, et møte som ble ledet av Donald Trump.

Dette er første gang den amerikanske presidenten eksplisitt sier at han har mest tro på en tostatsløsning som varig fredsløsning for israelere og palestinere.

Donald Trump under onsdagens pressekonferanse. Han mener det haster med å finne en løsning i Midtøsten. Foto: Carlo Allegri / Reuters

– Fred mellom Israel og palestinerne er svært viktig for Midtøsten, og vi prøver veldig hardt å få det til. Jeg tror en tostatsløsning er mer sannsynlig, men hvis de går for en enstatsløsning, om de går for tostatsløsning – det er greit for meg, hvis de begge er fornøyd. Hvis begge er fornøyd, så er jeg fornøyd med hvilken som helst av løsningene, sa Trump under pressekonferansen.

Donald Trump mener det er på tide å finne en løsning på konflikten mellom palestinere og israelere. Selv vil han være en tilrettelegger.

– Det har vært så mye hat og sinne, slo han fast.

Fått skarp kritikk

Donald Trump har tidligere fått massiv kritikk, særlig fra de palestinske områdene og i flere arabiske land, for sin politikk i Midtøsten.

De har blant annet påpekt Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad og beslutningen om å flytte USAs ambassaden dit, som konfliktskapende.

Trump-administrasjonen har samtidig fjernet begrepet "okkupasjon" fra en rekke offentlige saksdokumenter som beskriver forholdene i regionen.

Dette oppfattes som om USA aksepterer den israelske okkupasjonen og militær kontroll av palestinske områder.

USA har også gjennomført omfattende kutt i bistanden til palestinske organisasjoner. ¨

Amerikanerne har i tillegg redusert sin støtte til FNs arbeid for å hjelpe palestinske flyktninger i regionen.

Møte med israelerne

Presidenten hadde også samtaler med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu i New York. Der gjentok han at det var en av hans drømmer å få til en fredelig løsning på konflikten.

Donald Trump møtte onsdag Benjamin Netanyahu for samtaler i New York. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump sa etterpå at han venter at Israel vil komme med innrømmelser for å få i havn en endelig avgjørelse på konflikten. Uttalelsen står i kontrast til at palestinerne har kritisert Trump-administrasjonen for å ødelegge alt håp om fred.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kommenterte også Trumps utspill.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu under samtalene med Donald Trump Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Netanyahu hevdet, ifølge Jerusalem Post, at han ikke var så opptatt av uttalelsen om tostatsløsninger, så lenge Israel kunne ha full kontroll over sin egen sikkerhet.

Gir seg selv kort frist

Jared Kushner, Trumps svigersønn og seniorrådgiver i Det hvite hus, har jobbet med en fredsplan i mer enn et år.

Lite er blitt sagt om hva som konkret er kommet ut av arbeidet så langt.

– Jeg vil anslå i løpet av de neste to til tre til fire måneder, svarte Trump onsdag kveld da han ble spurt om tidsramme for når en fredsplan kunne ventes.

– Jeg tror virkelig noe vil skje. Det er en av mine drømmer å få det gjort innen utgang av min første presidentperiode, sa Trump.

Det innebærer at Donald Trump har gitt seg selv en frist frem til il januar 2021 med å skape fred i Midtøsten.