Donald Trump og Kim Jong-un skal møtes til samtaler

Det sa lederen for den sørkoreanske delegasjonen i USA, Chung Eui-yong, på en pressekonferanse utenfor Det hvite hus klokken 01.00 natt til fredag norsk tid.

Ifølge Chung er det ventet at partene vil møtes innen mai. Møtet vil bli det første av sitt slag mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

Tid og sted for møtet vil bli bestemt senere, opplyser Det hvite hus, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Står samlet

I tillegg til å invitere til samtaler, skal Nord-Korea også ha tilbudt seg å stanse prøveoppskytninger av atommissiler.

– Sør-Korea, USA, Japan og våre mange allierte i verden slutter fortsatt helhjertet opp om fullstendig nedrustning på Koreahalvøya. Sammen med president Trump er vi optimistiske med tanke på å fortsette med den diplomatiske prosessen for å se på muligheten for en fredelig løsning, sa Chung.

– Vi står samlet om å ikke ville gjenta feil gjort i fortiden, og vil fortsette med å legge press på Nord-Korea til ord og handling stemmer overens, avsluttet han.

Chung Eui-yong møtte pressen utenfor Det hvite hus natt til fredag. Foto: Mandel Ngan / AFP

Varslet stor kunngjøring

Donald Trump varslet torsdag kveld at Sør-Korea ville komme med en «stor kunngjøring», men presidenten ville ikke si noe om innholdet. Ifølge CNN hadde den sørkoreanske delegasjonen overrakt et brev til Trump fra Kim. En amerikansk tjenestemann bekreftet dette overfor kanalen.

En journalist i ABC News skal ha spurt presidenten om kunngjøringen ville handle om samtaler mellom USA og Nord-Korea. Trump svarte at det var nesten større enn som så.

– Forhåpentligvis vil dere gi meg æren for det, skal Trump ha sagt før kunngjøringen.

Toppmøte i april

Tidligere denne uken ble det kjent at Sør-Koreas president Moon Jae-in og Kim planlegger et toppmøte i slutten av april. I tiden før toppmøtet, som skal holdes i grensebyen Panmunjom, skal det åpnes en direkte telefonlinje mellom de to lederne.

– Sør og nord er enige om å etablere en direktelinje mellom de to lederne for å dempe militærspenningen og for å kunne koordinere nært. De er også enige om å holde den første telefonsamtalen før det tredje toppmøtet finner sted, sa Chung tirsdag.