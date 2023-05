Donald Trump langet ut mot Europa og ville ikke si om han mener Russlands president Vladimir Putin er en krigsforbryter, da han deltok i en utspørring på CNN natt til torsdag.

–Vladimir Putin gjorde en feil da han gikk inn i Ukraina, men han ville aldri ha gjort det hvis jeg var president, sa Trump.

Han ville ikke svare på om han støtter Ukraina eller Russland eller om Putin er en krigsforbryter.

Men presidentkandidaten Trump sa at han kan avslutte krigen på under et døgn dersom han blir gjenvalgt.

– Hvis jeg er president, vil jeg ordne opp i den krigen på 1 dag. 24 timer, sa Trump.

Trump var forsiktig med å kritisere Putin, men langet ut mot Europa og Nato.

– Vi gir bort så mye utstyr. Vi har ikke nok ammunisjon til oss selv. Vi blir utnyttet nok en gang. Dette ville aldri ha skjedd med meg som president. Det vet Putin, sa Trump før han la fram tall for hvor mye han mener USA og EU-land har brukt i Ukraina.

Angrep og spredte løgner

Trump viste igjen at han ikke bryr seg om å snakke sant eller å være politisk korrekt.

Det ble raskt avbrytelser i CNN-programmet der programleder Kaitlan Collins og velgere New Hampshire spurte ut Trump.

På et tidspunkt kalte ekspresidenten Collins «nasty». Hun hadde et svare strev med å forsøke å avbryte Trump hver gang han sa noe som ikke er sant.

I den første delen av programmet handlet det om storming av Kongressen, som fant sted 6. januar 2021.

En av velgerne i salen spurte om Trump ville benåde dem som har blitt dømt til fengsel for sine roller under stormingen.

– Ja, jeg vil benåde mange av dem. Jeg forsøker ikke å rettferdiggjøre noe. Men blir jeg valgt, vil jeg benåde mange av dem som ble dømt. De lever i et helvete nå, sa Trump.

Han kalte også politimannen som skjøt demonstranten Ashli Babbit inne i kongressen under stormingen en forbryter. Det vekker sterke reaksjoner.

CNN får kritikk

Folkemøtet til CNN fant sted på St. Anselm College i den lille delstaten New Hampshire nordøst i USA. Velgerne der er blant de første som stemmer ved nominasjonsvalg i USA.

Arrangementet som ble kunngjort forrige uke, vakte oppsikt da Trump ikke har deltatt i et slikt program på CNN siden 2016. Kritikere har ment det er feil å gi ham en slik talerstol.

Han brukte den til å komme med en rekke falske påstander.

Blant annet da han nok en gang å hevde at han vant valget i 2020.

– Vi fikk flere stemmer enn noen annen har fått som president i USA. Hvis du ikke er veldig dum, skjønner du at valget var rigget. Folk i hele verden skjønte det, Trump.

Vil du slutte å snakke polariserende valgjuks i denne valgkampen, spurte en fra publikum.

– Ja, vi må bare vinne igjen og fikse lande, svarte Trump.

– Jeg aner ikke hvem denne kvinnen er

På tirsdag ble Trump kjent skyldig i å ha utført et seksuelt overgrep mot skribent og journalist E. Jean Caroll. En hendelse som skal ha funnet sted i 1996. En jury i New York dømte ham til å betale henne over 5 millioner dollar i erstatning, noe som tilsvarer rundt 50 millioner norske kroner.

– Jeg sverger på barna mine. Jeg aner ikke hvem denne kvinnen er. Dette er en falsk historie, svarte Trump da han fikk spørsmål om dommen.

Ha la til at mannen til E Jean Carroll er en hyggelig fyr.

Trump har varslet at han vil anke kjennelsen. Han beskriver hele det sivile søksmålet som en stor heksejakt.

Da han ble spurt om hva han vil si til dem som mener at å bli funnet skyldig i å ha utført et seksuelt overgrep diskvalifiserer ham fra å bli president, sa han bare:

– Det er ikke mange, for oppslutningen min økte nettopp.

Trump fortsatte å ta avstand fra alle rettsprosessene mot ham.

I New York er han tiltalt for blant annet å ha betalt hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, samt økonomiske uregelmessigheter i hans selskap.

Etter at dette ble kjent, samlet kampanjen hans inn 40 millioner kroner på bare 24 timer. Trump-kampanjen har sendt ut flere e-poster der de ber om kampanjebidrag etter dommen i New York denne uka.

Trump-kampanjen håper de vil samle inn enda flere millioner etter det som skjedde i går,

Olje, våpen og abort

En student spurte Trump hva han vil gjøre med landets statsgjeld.

– Bore etter olje!, sa Trump.

-Vi tjente masse penger på olje da jeg var president. Vi må senke energipriser og skatter. Men så kom demokratene inn. Republikanerne må kjempe mot demokratene til de gir seg i debatten om gjeldstaket.

Trump sa også at han vil gjøre alt for å forsvare amerikanernes rettigheter til å ha våpen.

–Vi har 700 millioner våpen. Folk trenger dem til underholdning, jakt og mye annet. Hvis mange ikke hadde hatt våpen, ville de ikke ha vært i live i dag, sa Trump.

Mener Trump vil gi Ukraina til Russland

Trump sier CNN gav ham et tilbud han ikke kunne avslå. og at det er derfor han stilte opp. På sin sosiale medieplattform har han også hevdet at CNN er «desperate etter å få de fantastiske Trump-seertallene nok en gang»

I USA er det mange som reagerer kraftig på det Trump sa på direktesendt TV i kveld.

Trumps uttalelser om Ukraina sjokkerer mest.

Ekspresidentens tidligere venn og rådgiver Chris Christie, som vurderer å stille som republikansk presidentkandidat selv Tvitret dette:

–Donald Trump sier han ville stanse krigen i Ukraina på 24 timer i kveld på CNN. Uansett hvor vanvittig det er å si noe slikt, mistenker jeg at han ville avslutte krigen ved å gi Ukraina til Putin og Russland.