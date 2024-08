Det var på en konferanse i regi av National Association of Black Journalists (NABJ) i Chicago at ekspresidenten kom med kommentarer om etnisiteten til visepresident Kamala Harris.

– Hun har alltid fremhevet at hun er av indisk opphav. Jeg visste ikke at hun var svart før et par år siden, da hun plutselig gjorde helomvending og gjerne ville være kjent som en svart person. Så jeg vet ikke, er hun indisk eller svart, sa Donald Trump fra scenen.

Kama Harris er født i California, av foreldre som hadde innvandret til USA. Moren var fra India og faren fra Jamaica.

«Samme splittelse»

Kamala Harris svarte på utspillet i en tale til en organisasjon for svarte, kvinnelige akademikere i Houston, Texas.

– I ettermidag snakket Donald Trump på årsmøtet i National Association of Black Journalists. Og det var det samme gamle showet med splittelse og respektløshet.

– La meg få si følgende: Det amerikanske folket fortjener bedre, sa Harris.

– Våre forskjeller splitter oss ikke, men det er en vesentlig kilde til styrken vår.

Visepresident Kamala Harris mener Trump er den samme gamle i språkbruken. Foto: BRANDON BELL / AFP

I løvens hule

Donald Trump var fra start synlig irritert på utspørreren Rachel Scott fra ABC News som spurte hvorfor svarte amerikanere burde stemme på ham, til tross for at han tidligere har kommet med flere «rasistiske kommentarer».

Trump mente spørsmålet var «forferdelig, fiendtlig og skammelig».

– Jeg elsker den svarte befolkningen i dette landet, jeg har gjort så mye for den svarte befolkningen i dette landet, hevdet Trump foran nær 1000 svarte journalister.

Svarte velgere utgjør – i likhet med flere andre – en viktig velgergruppe ved valg. Tradisjonelt sett har svarte stemt på Demokratene, men Trump har klart å øke andelen av svarte menn som stemmer på Republikanerne.

Trump gjentok påstanden at han var den beste presidenten for den svarte befolkningen på nær 200 år.

– Jeg har vært den beste presidenten for den svarte delen av befolkningen siden Abraham Lincoln, hevdet han.

Lincoln, som var USAs 16. president fra 1861 til han ble myrdet i 1865, var den som formelt avskaffet slaveriet etter den amerikanske borgerkrigen.