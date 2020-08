Donald Trump måtte avbryte pressekonferanse etter skyteepisode

Ein agent frå Secret Service sa til Donald Trump at han måtte forlate pressekonferansen sin, få minutt etter at han hadde begynt å prate. Ein reporter i rommet spurte kva det var som skjedde.

Journalistane gjekk rundt i rommet, og fleire prøvde å ta bilde ut gjennom vindauga medan dei venta på å høyre meir.

Presidenten kom tilbake ikkje mange minutt etter, og kunne fortelje at det hadde vore ein skyteepisode utanfor Det kvite huset, men at faren var over. Han skrytte av sikkerheitsvaktene sine.

– Eg kjenner meg trygg med Secret Service, dei er fantastiske menneske, sa Trump.

Journalistane som skulle følge med på Donald Trump sin pressekonferanse om koronaviruset skjønte først ikkje kva som skjedde da Trump forlèt rommet. Foto: Andrew Harnik / AP/NTB Scanpix

Uklart kva som var bakgrunnen

Ein person, som ifølge Donald Trump skal vere den mistenkte, vart skoten av ein Secret Service-agent og seinare frakta til sjukehus. Ein av agentane skal også ha vorte skadd, og vart frakta til sjukehus, melder Secret Service på Twitter.

Så langt har det ikkje komme informasjon om kven den mistenkte er, eller korfor skyteepisoden skjedde. Det er heller ikkje klart om den hadde noko med president Donald Trump å gjere.