Tidligere president i USA, Donald Trump, er tiltalt for å ha oppbevart hemmelige dokumenter i sin privatbolig, etter at han forlot Det hvite hus i 2021.

Noen av papirene skal han ha vist til vanlige folk.

Slik satte han USAs nasjonale sikkerhet i fare, heter det i tiltalen.

I et mye omtalt lydopptak, som CNN har fått tak i, hører man tydelig at ekspresidenten er klar over at han har hemmeligstemplede dokumenter i hendene.

Likevel likevel viser han de fram til flere personer.

– Jeg har en diger bunke papirer, men de ga meg denne. Dette skal ikke gjengis, men de ga meg denne, sier Trump til de andre i rommet.

Opptaket er trolig et viktig bevis i saken mot Trump.

Var ikke sikkerhetsklarerte

Episoden fant sted på Trumps golfklubb i Bedminster, New Jersey, i juli 2021. Trump ga et intervju i forbindelse med en bok om sin tidligere stabssjef, Mark Meadows.

Til stede i rommet var en forfatter, en forlagsansatt og to av hans ansatte.

Personene var ikke sikkerhetsklarerte i henhold til amerikansk lov.

Ifølge CNN viser Trump frem et Pentagon-dokument om planer for angrep mot Iran. Lydklippet ble først sendt i CNN-programmet «Anderson Cooper 360».

Mediehuset oppgir ikke hvem som tok opp lydklippet.

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13 000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom. Foto: U.S. Justice Department / Reuters

– Er ikke det utrolig? Dette beviser at jeg har rett, sant. Det er bare det at dette er strengt hemmelig, sier ekspresidenten i opptaket.

– Dette er hemmelig informasjon, gjentar Trump, og fortsetter:

– Dette er laget av militæret, og gitt til meg.

Trump forklarer videre at han kunne ha deklasssifisert dokumentet – gjort det ikke-hemmelig – dersom han fortsatt var president.

Lydopptaket står i kontrast til Trumps tidligere uttalelser til Fox News i forrige uke. Da sa han at han ikke hadde noen dokumenter med seg.

«Dette var nyhetsartikler, utklipp fra magasiner og artikler», hevdet han.

MØTTE TILHENGERE: Trump stoppet på et bakeri etter rettsmøtet 13. juni i år.

Trolig rettssak i august

Tidligere denne måneden møtte Donald Trump i retten i Florida for å få lest opp tiltalen mot seg.

Der heter det at Trump satte USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å:

beholde gradert forsvarsinformasjon

hindre etterforskningen

skjule dokumenter

avgi falsk forklaring

dele sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering

Trump er den første presidenten som noensinne møter i en føderal straffesak.

Gjennom sin advokat Todd Blanche, erklærte Trump seg ikke skyldig.

– Vi erkjenner oss absolutt ikke skyldig, sa Blanche.

I RETTEN: Den tidligere presidenten var til stede i retten i midten av juni.

Ekspresidenten er tiltalt på 37 alvorlige punkter, hvorav 31 gjelder brudd på USAs spionasjelov.

Flere av tiltalepunktene har en strafferamme på 20 års fengsel.

– Det er bare en uansvarlig handlig som setter våre forsvaransatte i fare, som setter vår nasjon i fare, sa Trumps tidligere forsvarsminister Mark Esper til CNN.

Den føderale rettssaken starter trolig 14. august, går det fram av rettsdokumenter.

Selv kaller Trump straffesaken for en «heksejakt», og mener tiltalen er både «ond» og «avskyelig».

De graderte dokumentene ble blant annet lagret i en dusj, på scener og på lagerrom på Trumps golfklubb i Mar-a-Lago i Florida. Foto: U.S. Justice Department / Reuters

Fant dokumenter i dusjrom og på lager

FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps luksusbolig Mar-a-Lago i Florida.

Der fant etterforskerne rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom.

Dokumenter fra Det hvite hus tilhører regjeringen og skal overlates til Nasjonalarkivet når presidentperioden er omme.

Rundt 100 av dokumentene som ble funnet var topphemmelige.

De handlet blant annet om USAs og andre lands atomvåpen og militære kapasitet, samt hvilke områder USA potensielt kan være sårbart på.

Flere rettssaker

Også i New York er Trump tiltalt i en mindre alvorlig rettssak. Den gjelder en betaling til den tidligere pornoskuespilleren Stormy Daniels for å ikke si at de to hadde hatt sex.

Saken i Florida har også sterkere bevismateriale, ifølge USA-ekspertene Sofie Høgestøl og Eirik Løkke.

– Det er ingen som nekter for at han har hatt disse dokumentene. Selv ikke støttespillerne hans, sa jurist Sofie Høgestøl til NRK tidligere denne måneden.