Donald Trump i retten i bedragerisak: - Heksejakt

Trump kom med kraftig kritikk av statsadvokaten i New York, Letita James då han møtte fram i retten i ettermiddag. Han skulda henne for å vere korrupt.

– Dette blir gjort for å øydeleggje for meg i valkampen, sa Trump. Han kalla det ei skam for nasjonen. Og han la til:

– Eg trur veljarane forstår dette, sa Trump. Kvar gong eg møter i retten, går eg opp på meiningsmålingane.

Spørsmål om erstatning

I ei rettsavgjerd frå 26. september slår dommaren fast at Trump gjorde seg skuldig i bedrageri medan han bygde opp eigedomsimperiet sitt.

Sjølve rettssaka kjem derfor til først og fremst å handle om kor mykje han og dei andre som også er saksøkte, må betale i erstatning.

Tre av dei vaksne borna hans er blant dei medsaksøkte - Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump.

Donald Trump og tre av borna hans er skulda for omfattande svindel. Frå venstre Eric, Donald Jr., Ivanka og Donald Trump. Foto: Gary Cameron / Reuters

Skal ha blåse opp formuen

Ifølgje avgjerda skal eigedomsselskapet til Trump ha lurt bankar og forsikringsselskap til å tru at eigedommane hans var meir verdt enn dei var, slik at det gav billegare lån, forsikringar og lågare skatt.

Trump skal også «gjentatte gonger» ha blåse opp formuen sin – med opptil 3,6 milliardar dollar (nesten 40 milliardar kroner) – til bankar og forsikringsselskap.

Letita James, statsadvokat i New York. Foto: Kathy Willens / AP

– Ingen er over lova

– Ingen er over lova, sa statsadvokaten i New York, Letita James kort tid før rettsmøtet starta. Og ho la til:

– Same kor mektig du er, same kor mykje pengar du trur du måtte ha, er ingen heva over lova.

Det var i fjor statsadvokat Letitia James saksøkte Trump, dei tre borna hans og familiebedrifta Trump Organization.

I eit over 200 sider langt dokument hevda statsadvokaten at svindelen omfatta alle delar av Trump-selskapet, inkludert eigedommar og golfbaner.

Donald Trump har kategorisk avvist skuldingane.