Det er svært vanskelig å få informasjon ut av Iran nå. Myndighetene i landet har sperret en rekke kommunikasjonskanaler.

Det er myndighetene selv som nå bekrefter at det har vært mange, voldelige dødsfall.

Natt til i dag døde ni mennesker i landet. Statsfjernsynet opplyser at det høyeste dødstallet kom i byen Qahdarijan da demonstranter skal ha forsøkt å storme en politistasjon.

Også i byene Khomeinishahr og Najafabad var det dødsfall, opplyser statsfjernsynet.

Det er ikke klart om dette er de eneste dødsfallene det siste døgnet i forbindelse med uroen i Iran. Det er bare den informasjonen som kommer ut fra myndighetene.

HYLLEST FRA TRUMP: Den amerikanske presidenten skriver at det iranske folket har lite mat, høy inflasjon og ingen menneskerettigheter. USA følger med, står det i meldingen fra Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Melding fra Trump

Den amerikanske presidenten har tidligere kommentert det som nå skjer i Iran. I dag har han sendt ut en ny melding på Twitter:

– Det iranske folket har endelig reist seg mot det brutale og korrupte regimet, står det i meldingen fra Donald Trump.

Han angriper også den forrige presidenten i meldingen:

– Pengene Barack Obama så idiotisk ga dem har blitt brukt på terrorisme eller havnet i lommene til lederne, står det i twittermeldingen fra Donald Trump.

Gave fra Trump

Seniorforsker Kjetil Selvik i NUPI, tror twittermeldingen fra den amerikanske presidenten er noe det iranske regimet ser på med blide øyne.

– Dette er en lissepasning til regimet. Regimet føler seg uansett litt tryggere på hvor de har befolkningen. De kan regne med en stille oppslutning på grunn av all uroen i regionen, sier Selvik.

Han er mer usikker på hvordan demonstrantene reagerer.

– De virker jo ikke som de relaterer seg direkte til USA eller Trump på noen måte, sier Selvik.

GAVE TIL REGIMET: Seniorforsker Kjetil Selvik i NUPI, mener meldingen fra Trump er en lissepasning til regimet. Foto: Nyhetsspiller

– Fiender står bak

Landet øverste, religiøse leder, Ayatollah Ali Khamenei, sier i dag at det er fiender av Iran som står bak.

– Fiendene blander seg inn i interne forhold, står det i en melding fra Khamenei som ble vist på statsfjernsynet.

– I de siste dagene har våre fiender forent seg. De bruker alle midler, penger, våpen, politikk og sikkerhetstjenester for å skape problemer for det islamske regime, står det i meldingen fra Khamenei, skriver AFP.

SKYLDER PÅ UTLANDET: Landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, melder i dag at uroen skyldes aktivitet fra landets fiender. Foto: HANDOUT / AFP

Mange arrestert

Protestene i Iran fortsetter på sjette døgnet.

Viseguvernøren i hovedstaden Ali Asghar Naserbakht opplyser til det statlige iranske nyhetsbyrået Ilna at 100 personer ble pågrepet på mandag, 150 personer på søndag og 200 på lørdag.

Det er meldt om protester og opptøyer gjennom natten i den iranske hovedstaden. Ifølge nyhetsbyrået Mehr skal det blant annet ha blitt satt fyr på en taxi.

STUDENTENE HANDLER: Dette bilder er fra universitetet i Tehran. Det ble tatt 30. desember. Opprøret i landet har nå vart nesten en uke. Foto: AP

Antall arresterte over hele landet er rundt 400 ifølge internasjonale medier.

Demonstrasjonene startet opprinnelig som en protest mot økende matvarepriser i forrige uke.

Da samlet et hundretalls mennesker seg i Irans nest største by Mashhad for å vise sin misnøye. Ifølge nyhetsbyrået Ap har prisen på egg og kylling nylig økt med hele 40 prosentpoeng.