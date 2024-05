– Hvis de kan gjøre dette mot meg, kan de gjøre det mot hvem som helst, åpner Donald Trump pressekonferansen fredag ettermiddag norsk tid.

Natt til fredag ble det klart at en enstemmig jury mente Trump er skyldig på alle 34 punkter i hysjpengesaken.

Den republikanske presidentkanidaten snakket videre om innvandring og det han mener er president Joe Bidens manglende innstramminger på innvandringsfeltet.

Så nevner han at han har fått forbud av dommeren mot å snakke om saken, og gjentar påstander fra tidligere om at rettsaken er rigget og politisk motivert. Gjentatte ganger bedyrer president-kandidaten sin uskyld.

Dette gjorde han også da kjennelsen ble kjent i natt.

Påstandene om at rettsaken var rigget er ikke dokumentert. President Joe Biden og hans administrasjon har ingenting med rettsystemet i New York, der Trump er dømt, å gjøre.

– Vi skal anke, vi skal anke, gjentar han.

Flere utspill mot dommeren

Det stemmer imidlertid at dommeren ga Trump forbud mot å snakke om rettsaken. Dette forbudet gis i rettsaker hvor retten ikke vil at rettsaken skal forstyrres eller prosederes utenfor rettsalen.

Trump trekker fram at det er mye kriminalitet i New York. Han takker også for støtten fra Trump-supportere i kjølvannet av at kjennelsen ble kjent.

I salen der pressekonferansen holdes, kan det virke som at flere av hans støttespillere har møtt opp.

Han møtte applaus og jubel da han ankom pressekonferansen, og får applaus underveis i pressekonferansen.

– Jeg liker disse folka, sier Trump etter applausen.

Juryen kom med sin kjennelse, etter to dager. Straffeutmålingen kommer 11. juli.

– Valgkamptale

Rettssaken mot Trump var ferdig tirsdag 28. mai. Da hadde den pågått i seks uker i rettssalen på Manhattan i New York. Hvert av dem kunne gi en maksstraff på fire års fengsel.

Sakens bakgrunn var en betaling på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels, kort tid før presidentvalget i 2016.

En Trump-tilhenger med tilnavnet The Naked Cowboy har tatt med gitaren sin men glemt igjen klærne sine i New York fredag. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Betalingen gikk via Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som betalte Daniels fra egen lomme. Cohen skulle senere bli betalt tilbake av Trump.

Dette er ikke den eneste rettsaken Trump må møte i i år. I både lokale og føderale rettsaler i Atlanta og Washington er trump siktet for konspirasjoner knyttet til 2020-valget i USA.

I Florida er han siktet for å ha beholdt topphemmelige dokumenter fra sin tid i Det hvite hus etter at han ikke ble gjenvalgt i 2020.

– Dette høres ut som en valgkamptale. Han fremstiller seg som et offer, sprer frykt og gjør velgerne sine oppmerksomme på at om noe som dette kan ramme ham, så kan de være neste ut, så her gjelder det å holde sammen. Han gjentar ting han har sagt tidligere, sier NRKs USA-korrespondent Anders Tvegård.

Han påpeker at blant rettsakene Trump står i for tiden, så er dette den minst alvorlige.

– Likevel er det en sak som rammer ham personlig, fordi han kan bli fratatt rettigheten til å drive næringsvirksomhet, bøter og fengselsstraff.