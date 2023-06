– PÅ VEG TIL TINGHUSET. HEKSEJAKT!!! MAGA

– EIN AV DEI TRISTASTE DAGANE I LANDET VÅRT SI HISTORIE.

Dette skreiv Trump på medieplattforma sin Truth Social medan han sat i bilkortesjen i Miami.

Der er han i ferd med å bli den første amerikanske presidenten nokosinne som må svare for seg i ei straffesak.

Under høyringa i kveld er det venta at Trump skal svare på den føderale tiltalen, og seie seg ikkje skuldig i den såkalla dokument-saka.

Trump kom fram til byen ein dag tidleg for å møte advokatane sine på hotellet Trump National Doral. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

I august 2022 tok FBI-agentar seg inn i Trumps bustad Mar-a-Lago i Florida og fann omtrent 13.000 graderte dokument. 100 av desse var merkte som hemmelege.

Fleire tilsette på golfklubben skal ha blitt bedne om å flytte på dokument kort tid før FBI kom dit. Ein av dei, Waltine Nauta, er tiltalt i samband med dette.

Trump sjølv er tiltalt på 37 punkt, der 31 dreier seg om brot på USA si spionasjelov.

Det var venta at rettsprosessen skulle gå føre seg i hovudstaden Washington D.C, men sidan Trump bur i Florida, har styresmaktene bestemt at saka skal førast for ein jury der.

Etter oppmøtet tysdag er det venta at han skal fly tilbake til golfklubben sin i Bedminster, New Jersey, og tale på eit arrangement der klokka 02.15.

Korrespondent Lars Os er i Miami for å rapportere kva som skjer. Du trenger javascript for å se video. Korrespondent Lars Os er i Miami for å rapportere kva som skjer.

Fryktar opprør

På sosiale medium-plattforma si Truth Social, oppfordra Trump støttespelarane sine til å demonstrere utanfor tinghuset:

– SER DYKK I MIAMI PÅ TYSDAG!!!

Politiet i Miami har teke strenge forholdsreglar for å halde på kontrollen medan rettsmøtet går føre seg.

Ei gruppe politifolk gjekk saman ved inngangen til tinghuset på tysdag. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Dei er klare for alt mellom 5000 og 50.000 demonstrantar, seier politisjefen i byen, Manuel Morales.

– Vi veit at situasjonen har potensial til å utarte til det verre, men det er ikkje slik vi gjer det her i Miami.

Men då Trump kom fram til tinghuset kort tid før klokka 20, var det berre 300–400 sivilpersonar til stades.

Ein Trump-støttespelar og ein motdemonstrant kranglar utanfor tinghuset i Miami. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Uvisst om det blir teke eit «mug shot»

Seinare tysdag skal Trump bli formelt arrestert inne i tinghuset, og gå gjennom den prosessen som medfører dette.

Det er venta at han får høyre om rettane sine som tiltalt, og ein dommar vil sjekke at han er representert av advokatar.

Trump måtte gi frå seg fingeravtrykk, men blei ikkje teke bilete av, før han møtte i denne rettssalen. Foto: Seth Wenig / AP

Men om ein kjem til å ta fingeravtrykk og bilete av den tidlegare presidenten, er framleis uvisst. CNN meiner at det siste truleg ikkje kjem til å skje.

Då Trump møtte opp i retten for å høyre tiltalen sin i april, som har med ei heilt anna sak å gjere, tok ein fingeravtrykk men ikkje eit såkalla «mug shot»

Vesentleg strafferamme

Tiltalen i Florida er meir alvorleg enn den i New York, som gjeld betaling av hysjpengar til den tidlegare pornoskodespelaren Stormy Daniels.

– Det er ingen som nektar for at han har hatt desse dokumenta. Sjølv ikkje støttespelarane hans, seier jurist og USA-ekspert Sofie Høgestøl til NRK.

I denne saka, fortel ho vidare, er det tre ting som er sentrale:

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis i rettsvitskap ved UiO. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

At han har hatt desse hemmelegstempla dokumenta heime hos seg, som ber ei strafferamme på 10 år i fengsel per dokument

At han skal ha loge om å ha desse dokumenta og fått advokatane sine til å lyge om det, som ber ei strafferamme på fem år i fengsel

At han skal ha motarbeida rettsvesenet, ved å bruke sin personlege assistent til å flytte på øskjene med dokument for å skjule dei, som har ei strafferamme på 20 år i fengsel

– Den samla strafferamma kan vere ganske vesentleg dersom dette står seg i retten. Og det er eit stort dersom, for dette er berre ei tiltale.

– Han er uskuldig inntil det motsette er bevist. Det var også statsadvokaten i saka, Jack Smith, veldig tydeleg på.

Kan framleis stille som presidentkandidat

Under eit intervju med den same avisa skal Trump ha fortalt om eit mogleg angrep på Iran til fleire personar som ikkje hadde tryggingsklarering.

Eirik Løkke er USA-ekspert og rådgivar i Civita. Foto: Tobias Prosch Simonsen

Han skal også ifølge tiltalen ha skrytt av at han hadde dei hemmelegstempla dokumenta, men at han ikkje kan vise dei fram.

Påtalemakta hevdar dei har eit lydopptak av denne samtalen. Det er eit sterkt bevis, meiner Eirik Løkke i Civita.

– Lydopptaket viser at han visste at han ikkje hadde deklassifisert desse dokumenta. Det er kjempealvorleg, seier Løkke.

Sjølv om han er tiltalt i fleire saker, kan Trump framleis stille som presidentkandidat, seier både Løkke og Høgestøl.

– Det kan hende at denne saka ikkje går for rettsvesenet før presidentvalet. Då kan Trump sjølv avslutte saka.

Dei graderte dokumenta blei lagra blant anna i ein dusj, på scener og på lagerrom på golfklubben i Mar-a-Lago i Florida. Foto: U.S. Justice Department / Reuters

– Trump sin appell til veljarane sine er nok noko av det viktigaste forsvaret han har.

Justisdepartementet i USA har tidlegare sagt at dei vil få rettssaka i gang så fort som mogleg, og helst før presidentvalet neste år.

Det er likevel opp til dommaren i saka, om ein skal tillate dette.