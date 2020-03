Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En tilsvarende undersøkelse fra Monmouth University Poll fra mandag, viser at 46 prosent av de spurte syns Trump gjør en god jobb. Det er ett av de beste resultatene han har fått på målinger derfra.

Trumps økte popularitet nå skiller seg fra en sammenstilling av flere meningsmålinger over lengre tid. De har vist misnøye med presidenten, kan vi lese på nettstedet FiveThirtyEight.

Støtten til Trump kan nok overraske mange, siden presidenten har fått mye kritikk for hvordan koronapandemien har vært håndtert. Det er blant annet kommet kritikk for at USA reagerte for sent, at det har vært for dårlig beredskap og at presidenten har undervurdert hvor alvorlig krisen er.

Medisinsk personell fra Nasjonalgarden foretar virustest i Colorado. Flere steder i USA er det etablert «drive-in» testestasjoner. Foto: David Zalubowski / David Zalubowski

Samler seg bak sin leder

Ifølge kommentator Chris Cillizza i CNN, er ikke presidentens økte popularitet så overraskende. Han mener at det ikke har så mye å gjøre med presidentens uttalelser eller tiltak mot viruset, men vel så mye å gjøre med at amerikanerne føler at de står sammen mot en felles fiende,

– De samler de seg bak sin leder, sier Cillizza. Det viktigste for folk er at han viser optimisme og håp.

Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 føyk andelen som støttet president George W. Bush i været og lå rundt 90 prosent.

Bakgrunnstallene for Gallups måling viser at ikke bare republikanere er mer tilfredse med presidenten, men også uavhengige velgere og demokrater.

Folk beskytter seg mot viruset i New York, byen som er hardest rammet av smitte i USA. Foto: Mary Altaffer / AP

Både konfrontasjon og samarbeid

Trump har ikke vist noen mer forsonende tone overfor amerikanske medier selv om koronakrisen har rammet landet. På Twitter fortsetter han sin konfrontasjon og beskylder mediene for å ønske seg en lang stengning av USAs økonomi for å kunne hindre gjenvalg av ham.

Men blant de folkevalgte i Kongressen ble det til slutt en samlet front for å dempe virkningene av koronaviruset på samfunnet.

Et uvanlig avstemningsresultat i Senatet. Ingen stemte mot krisepakken som ble vedtatt natt til torsdag norsk tid.

En krisepakken på 2.200 milliarder dollar ble godkjent av Senatet onsdag kveld. Den går nå videre for godkjenning i Representantenes hus som skal stemme over tiltakene på fredag.

Krisepakken gir direkte utbetalinger til amerikanske borgere og flere hundre millioner dollar i billige lån til små bedrifter og næringer som er spesielt utsatt som følge av virusutbruddet.