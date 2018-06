Donald Trump avlyser Superbowl-mottagelse etter nasjonalsangfeide

I en uttalelse mandag kveld, sier Trump at noen av medlemmene på laget er uenige «med deres president fordi han insisterer på at de stolt skal stå under nasjonalsangen med hånden plassert på hjertet».

AVLYSER SEREMONI: USAs president Donald Trump avlyste seremonien med Superbowl-vinneren Philadelphia Angels. Foto: Evan Vucci / AP

Ifølge Trump skulle laget sende en mindre delegasjon til presidentresidensen, men at tilhengerne som planla å delta «fortjener bedre», melder AP.

Det er vanlig kutyme i USA at presidenten har en mottagelse for vinnerne av Superbowl i Det hvite hus.

Presidenten vil i stedet for mottagelsen med NFL-laget holde en annen type seremoni med U.S. Marine Band.

Fotballstrid

Striden mellom Trump og hundrevis av NFL-spillere, trenere og eiere begynte i 2016 da San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter.

Gjennom høsten 2017 kritiserte Trump de knelende NFL-spillerne ved en rekke anledninger. Presidenten anbefalte også ligaen ikke å tillate kneling under nasjonalsangen, og han sa at han var skamfull over NFL.

Saken har samtidig blitt et slags korstog for Trump, som har sagt at protesten fra de amerikanske fotballklubbene ikke har noe å gjøre med rasisme å gjøre, og at fansen burde forlate kampene når spillerne kneler.

For spillerne, på den andre siden, handler det like mye om ytringsfrihet.

Populær idrett

Amerikansk fotball er den overlegent mest populære tv-idretten i USA. Så mange som 111 millioner så Superbowl på tv i februar i 2017.

Den tradisjonsrike seremonien for vinnerlaget i Det hvite hus blir det i år derimot ikke noe av.

STARTET BEVEGELSE: Colin Kaepernick (i midten), daværende quarterback i San Francisco 49ers, startet protestbevegelsen i 2016 Foto: Usa Today Sports / Reuters

I mai måned ble det også avgjort at NFL-klubber blir bøtelagt dersom de har spillere som kneler under nasjonalsangen. Spillerne for imidlertid lov til å oppholde seg i garderoben når nasjonalsangen spilles.

Spillerforeningen ble ikke konsultert før avgjørelsen ble tatt, og det er usikkert hvordan den nye regelen vil bli mottatt når sesongen starter.