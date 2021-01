Dømt for grusom forbrytelse – i natt ble Lisa Montgomery henrettet

52 år gamle Lisa Montgomery var dømt til døden for å ha kvalt en høygravid kvinne i 2004. Etterpå skal hun ha skåret barnet ut fra magen til sitt offer.

Montgomery fikk injisert en dødelig dose gift i Terre Haute-fengselet i delstaten Indiana i morgentimene onsdag.

Ifølge vitner BBC har snakket med fikk Montgomery spørsmål om hun hadde noe hun ville si rett før henrettelsen, men skal ha svart «nei».

Montgomery ble erklært død 07.30 norsk tid onsdag. Advokaten hennes, Kelley Henry, mener at alle som deltok i henrettelsen burde føle skam.

– Regjeringen gjorde ikke noe for å stoppe henrettelsen av denne skadede og desillusjonerte kvinnen. Henrettelsen av Lisa Montgomery var langt fra rettferdig, sa Henry i en uttalelse.

Saken har fått mye oppmerksomhet fordi sakkyndige konkluderte med at Montgomery var alvorlig syk og burde innlegges på psykiatrisk institusjon. Dette har retten sett bort fra, og dømte henne til døden.

Tok med barnet

Det bestialske handlingen hun var dømt for skjedde 16. desember 2004, i bygda Skidmore i delstaten Missouri. Montgomery kom på besøk til den høygravide 23-åringen Bobbie Jo Stinnet.

Stinnet og mannen drev med oppdrett av terrierhunder, og Montgomery tok kontakt for å kjøpe en valp. Det endte med at Montgomery kvelte Stinnet og brukte en kjøkkenkniv til å skjære ut barnet fra Stinnets mage. Etterpå tok hun barnet og kjørte bort i en rød bil.

Den makabre drapshistorien fikk umiddelbart stor oppmerksomhet både i og utenfor USA.

Den røde bilen ble raskt etterlyst av politiet. Og i en mailutveksling på den drepte kvinnens PC, fant politiet informasjon om at kvinnene hadde snakket om at de begge var gravid i åttende måned. Det siste skulle vise seg å ikke stemme.

Den gangen var Lisa Montgomery 36 år og firebarnsmor.

Allerede dagene etter drapet ble Lisa Montgomery pågrepet i sitt hjem med den stjålne jentebabyen i live. Hun hadde fortalt sin familie at hun hadde holdt graviditeten skjult.

Jenta har i ettertid vokst opp med sin far, og de har vært skjermet for offentligheten.

Dette er det eneste bilde av jenta som ble skåret ut av sin mors mage som er delt med offentligheten. Foto: Anonymous / Ap

Dødsstraff

I 2007 ble Lisa Montgomery dømt til dødsstraff.

Et stort team med advokater og støttespillere har de siste årene jobbet intenst med saken hennes.

De mener at Montgomery ble født med en hjerneskade, og at hun gjennom hele livet har vært utsatt for alvorlig mishandling og overgrep, skriver BBC.

Ifølge The Guardian, som har sett på bakgrunnen til Lisa Montgomery, skal stefaren skal ha forgrepet seg på henne fra hun var liten. Moren skal i tillegg ha fungert som en hallik, som solgte henne til byens menn.

– Dette er en kvinne som er blitt alvorlig psykisk syk som et resultat av et liv med tortur og seksuell vold, sa Sandra Babcock til Montgomerys advokater.

Hun er direktør ved Cornell Center om dødsstraff.

Etter drapet skal Lisa Montgomery ha sonet på en avdeling for innsatte med spesielle behov og mentale utfordringer.

Påtalemyndigheten har på sin side anklaget Montgomery for å ha diktet opp at hun lider mentalt.

Henrettelsen av Montgomery skulle funnet sted tirsdag, men ble utsatt som følge av hennes mentale helse.

– Det finnes rikelige bevis for at Montgomerys mentale tilstand er så fjern fra virkeligheten at hun ikke forstår myndighetenes grunnlag for å henrette henne, skrev dommeren i avgjørelsen. Ett døgn senere er hun henrettet.

Dermed er hun den første kvinnen på 67 år som er henrettet av de føderale myndighetene.

Dødsstraffmotstandere hadde stilt seg opp med utenfor fengselet der Lisa Montogomery i dag ble henrettet. Foto: BRYAN WOOLSTON / Reuters

Trump for føderal dødsstraff

Det var president Donald Trump som i juni gjeninnførte føderal dødsstraff 17 år etter at det sist ble tatt i bruk. Etter det er 11 dødsdømte henrettet. Dermed er det for første gang i historien gjennomført flere føderale henrettelser i USA enn det delstatene har gjort til sammen i samme periode.

Delstatene gjennomførte sju henrettelser i 2020.

En rapport fra Death Penalty Information Center viser at Trump dermed har henrettet flere enn noen annen amerikansk president siden 1800-tallet.

Dette har skjedd til tross for at motstanden mot dødsstraff er økende i USA, der stadig færre delstater praktiserer dette.

22 av USAs 50 delstater har avviklet bruken av dødsstraff, senest Colorado.

Ytterligere tolv delstater praktiserer ikke lenger dødsstraff, selv om de fortsatt formelt har denne formen for straff i sitt lovverk. Louisiana og Utah er blant dem og har ikke praktisert dødsstraff på ti år.

Det er planlagt ytterligere to føderale henrettelser før Donald Trump forlater Det hvite hus 20. januar og dødsstraffmotstanderen Joe Biden overtar.