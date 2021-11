Dømt for drap på Malcolm X – blir trolig benådet i dag

Statsadvokaten på Manhattan, Cyrus Vance, skal senere i dag holde en pressekonferanse om saken. Det er ventet at han vil kunngjøre at Muhammed A. Aziz og Khalil Islam er benådet. Islam døde i 2009.

– Disse mennene fikk ikke den rettferdigheten de fortjente. Det vi kan gjøre, er å anerkjenne de feilene som ble begått, sier Vance i et intervju med The New York Times.

De to tilbrakte over 20 år i fengsel for et drap de trolig ikke begikk. Begge var svarte muslimer og medlemmer av den radikale organisasjonen Nation of Islam.

Muhammed A. Aziz eskortert av en politimann i forbindelse med arrestasjonen 26. februar 1965. Foto: AP

Strid om syn på hvite

Malcolm X hadde brutt med Nation of Islam året før han ble drept, etter å ha vært gruppens frontfigur i mange år.

Han hadde holdt flammende taler og oppfordret svarte til å ta i bruk «alle nødvendige midler». Noen oppfattet det som en oppfordring til vold, mens Malcolm X selv mente det var hyklersk å forplikte seg til ikkevold når de stadig ble utsatt for vold fra statens side.

Nation of Islam ble dannet i 1930, og hadde som langsiktig mål å etablere en egen stat for afroamerikanere. De mente at Gud var svart og at hvite ikke burde ha adgang til Mekka.

I 1964 grunnla Malcolm X alternativet Muslim Mosque og tok til orde for afroamerikansk enhet.

I forbindelse med en pilegrimsreise til Mekka skrev han til sine tilhengere og fortalte at han hadde forkastet rasismen som hadde preget hans syn på hvite.

Det førte til at mange så ham som en forræder.

Han ble skutt og drept av tre menn under et politisk møte i Harlem i februar 1965.

Audubon Ballrom, der Malcolm X ble skutt 21. februar 1965. Malcolm X stod på talerstolen på scenen da det skjedde. Foto: AL BURLEIGH / AP

Den tredje mannen

Den tredje personen som ble dømt i 1965, Mujahid Abdul Halim, erklærte seg den gang skyldig. Han sa også at de to andre var uskyldige.

Halim er nå 80 år og bor i bydelen Brooklyn i New York.

– Takk Gud, de er renvasket, sa han da nyheten om sannsynlig frifinnelse ble kjent i går.

Det er ikke kjent hvilke andre personer enn Halim mistanken nå rettes mot.

Martin Luther King (t.v.) og Malcolm X (t.h.) fotografert sammen 26. mars 1964. Luther King stod for en klarere ikkevolds-linje og var en kristen pastor. Men de to hadde også mye felles i sine budskap. King ble drept av en hvit mann i 1968. Foto: HENRY GRIFFIN / AP

Politiet holdt tilbake bevismateriale

I snart to år har statsadvokatene kontor etterforsket saken på nytt.

De har konkludert med at både FBI og politiet i New York holdt tilbake bevismateriale som trolig hadde ført til frifinnelse, dersom det var blitt lagt fram under rettssaken i 1966.

Detaljer om innholdet er ikke kjent. Men det er klart at det blant annet FBI-dokumenter peker i retning av andre mistenkte og vekk fra Aziz og Islam.

Khalil Islam (midten), ledsaget av etterforsker John Keeley (t.h.). Islam ble løslatt i 1987 og døde i 2009. Foto: AP

De har også funnet opplysninger om at det var agenter fra FBI i rommet da Malcolm X ble skutt. En avisreporter hadde mottatt en telefon om at han ville bli drept samme morgen.

Etterforskerne har også intervjuet et vitne som bekrefter at Aziz var hjemme og pleide et skadet ben da drapet skjedde.

Netflix-dokumentar og ny bok

Det var dokumentarserien «Who Killed Malcolm X?» på Netflix som utløste statsadvokatens nye gransking i fjor.

Litt senere kom biografien «The Dead Are Arising», skrevet av Les og Tamara Payne.

De identifiserte en annen mann fra Nation of Islam, William Bradley, som en av drapsmennene. Han døde i 2018.

Bradley ble også pekt ut av Halim, mannen som erklærte seg skyldig. Navnet hans fantes i FBIs dokumenter, men Bradley ble altså aldri siktet.

FBI skal også ha visst at Nation of Islam hadde pekt ut avhopperen Malcolm X som et mål.

Uka før drapet hadde noen satt fyr på boligen.

Ødelagte liv

Aziz og Islam tilbrakte til sammen 42 år i fengsel, mange av dem i isolat i maksimum sikkerhetsfengsler.

Aziz hadde seks barn, Islam tre. Begges ekteskap gikk i vasken mens de satt fengslet.

Statsadvokat Cyrus Vance har bedt familiene til Aziz og Islam om unnskyldning på vegne av rettsvesenet.