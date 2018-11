Domstol sier Trump må slippe CNN-journalist inn i Det hvite hus igjen

Acosta fikk akkrediteringen sin inndratt etter å ha havnet i en konfrontasjon med Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus, noe som igjen fikk CNN til å saksøke den amerikanske presidenten og flere av hans rådgivere.

Fredag slo dommer Timothy Kelly i District of Columbia fast at Acosta må få tilbake akkrediteringen sin inntil videre.

Det til tross for at Det hvite hus har hevdet at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang.

Se krangelen som førte til at Acosta mistet akkrediteringen til Det hvite hus. Du trenger javascript for å se video. Se krangelen som førte til at Acosta mistet akkrediteringen til Det hvite hus.

– Bryter pressefriheten

Presseakkrediteringen gir reportere tilgang til pressemøter og andre arrangementer på Det hvite hus. CNN mener inndragningen bryter Acosta og kanalens rettigheter etter første og femte grunnlovstillegg, som blant annet omhandler presse- og ytringsfrihet.

Dommer Kelly sier Acosta må få disse rettighetene tilbake umiddelbart, mens vi venter på domstolenes behandling av CNNs søksmål mot Trump. Han avviser samtidig påstanden fra Det hvite hus om at CNN like gjerne kunne sende en annen reporter.

Krangel om berøring

Acosta stilte en rekke spørsmål om innvandring under pressemøtet med Trump forrige uke. Presidenten ba ham flere ganger om å slutte å snakke.

– Det holder, sa Trump, før han kalte Acosta frekk.

Få timer senere hadde Acosta mistet akkrediteringen, uten at det er kjent hvem som besluttet dette.

Etter Trumps beskjed om at Acosta skulle gi ordet videre til andre journalister, forsøkte en kvinnelig praktikant å ta mikrofonen fra CNN-journalisten.

Trumps talsperson Sarah Huckabee Sanders har hevdet at Acosta «la hendene sine på en ung kvinne som bare forsøkte å gjøre jobben sin som praktikant i Det hvite hus». Dette nekter Acosta for å ha gjort.

Sanders har siden publisert en video av hendelsen på Twitter. Flere medier, blant andre The New Yorker, hevder at videoen er manipulert.