Domstol i Saudi-Arabia: – Ei voksen og rasjonell kvinne som lever alene er ikke kriminell

Ifølge Gulf News slår dommen blant annet fast at:

«Ei voksen, rasjonell kvinne som lever alene, er ikke kriminell.»

Menneskerettighetsadvokat Abdul Rahman Al Lahim fra Saudi-Arabia sier avgjørelsen er historisk. Han kaller det en mulighet til å forbedre likestillingen i kongeriket.

– Denne avgjørelsen kan gjøre at det blir slutt på tragiske historier som mange kvinner opplevde før.

Under den gamle «fraværsloven» fikk foreldre lov til å politianmelde en kvinne hvis hun forsvant eller bodde alene uten forhåndsgodkjenning fra en verge.

Dr. Muflih Al Qahtani, styreleder i National Society for Human Rights, forklarer til avisen at retten til bolig er en grunnleggende menneskerett. Og at en kvinne har rett til å skaffe seg passende bolig for seg selv og sin familie i et trygt hus.

I 2018 fikk kvinner lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia etter at kjøreforbudet ble opphevet. Men kvinnelige sjåfører opplever hets og sexistiske tilrop mot seg. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Prøver å forbedre landets image

Kronprins Mohammed bin Salman som ventes å overta tronen i det ultrakonservative landet, har brukt de siste årene på å forbedre landets inntrykk. Han har blant annet opphevet forbudet mot kvinnelige sjåfører og avskaffet pisking som straffemetode.

Saudi-Arabia var inntil 2018 det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil. De hevdet at den slags oppmuntret til upassende omgang mellom kvinner og menn, og generell løssluppenhet.

Kritikerne mener at moderniseringen i stor grad har vært kosmetisk.

Kvinner har fortsatt svært begrensede rettigheter, og den generelle menneskerettighetssituasjonen er snarere forverret enn forbedret siden bin Salman overtok som kronprins, hevder flere menneskerettsorganisasjoner.

Den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman har gjennomført en rekke reformer, men også fått omfattende kritikk, blant annet etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Foto: Pool New / Reuters

Styrt av menn

Landet har fortsatt en lang vei å gå før de har likestilling som i vestlige land.

– Kvinner er kontrollert av et system som er dypt patriarkalsk. Alle kvinner uansett rang er underlagt et vergesystem. Et system som gjør at de trenger en mannlig verge. De må ha vergens godkjenning til alle beslutninger fra utdannelse, helsehjelp eller om de vil skille seg. Det sa Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International til NRK i fjor.

Blant annet slår saudiarabisk lov fortsatt fast at kvinner må ha tillatelse fra sin mannlige verge til å gjøre en rekke ting, som for eksempel å ta utdanning.