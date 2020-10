– Jeg tror vi kan fortsette. Vår største fiende er åpenbart koronaviruset. Vi må sikre at alle forblir friske og i stand til å gjøre jobben vår.

Det sa republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell i et amerikansk radioprogram fredag.

Ifølge Reuters mener McConnell at det ikke er noe i veien for at Sentatet kan bekrefte Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer. Dette på tross av at president Donald Trump har testet positivt for covid-19.

Nyheten har skapt økt uro for at flere i det amerikanske statsapparatet kan være smittet.

Ifølge stabssjefen i Det hvite hus Mark Meadows har Trump kun milde symptomer og at presidenten vil fortsette å gjøre sitt arbeid.

– Full fart fremover

Senatets juridiske komité skal etter planen begynne høringene av Barretts nominasjon til Høyesterett 12. oktober.

– Det er full fart fremover. Det sier komitéleder Lindsey Graham til Reuters.

Ifølge Graham var Senates plan videre det første Trump spurte om fredag morgen.

Det er Trump som har nominert Amy Coney Barret som ny høyesterettsdommer.

Hun ble testet for covid-19 etter å ha vært i kontakt med presidenten sist lørdag. Testen hennes var negativ.

Må godkjennes av Senatet

Nominasjonen er Trumps tredje til USAs høyesterett.

Ved å velge Barrett vil en allerede konservativ rett gå enda mer til høyre. Fordi Høyesterettsdommere sitter på livstid og tar stilling til høyst politiske spørsmål kan dermed Trump være med på å prege amerikansk politikk i mange tiår fremover.

Hvis Barrett blir godkjent av Senatet vil det gi de konservative i høyesterett et flertall på 6–3.

Å utnevne høyesterettsdommere blir regnet som den viktigste arven etter et presidentskap.

Lørdag er det en måned igjen til valget i USA 3. november. Det betyr at tiden er knapp hvis det republikanske flertallet skal få godkjent sin kandidat før valgdagen.