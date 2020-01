Dommeren med skarp reprimande i riksrettssaken mot Trump

Det gikk tidvis ei kule varmt under riksrettssakens første dag. Under det 13 timer lange forhandlingsmøtet om reglene for riksretten, var det verbale angrep fra både aktoratet og forsvarerne.

Under maratonseansen hadde presidentens advokater slengt saksdokumenter i bordet. Trumps advokat, Jay Sekulow, sa at en av anklagerne burde skamme seg for måten han snakket til Senatet på.

Jerrold Nadler, som er en av sju anklagere fra representanthuset, hadde i forkant kommet med en utvidet erklæring der presidenten ble angrepet.

Gnisningene mellom aktoratet og forsvarerne var tydelige gjennom store deler av forhandlingene.

Fakta om riksrettssaken mot Donald Trump Ekspandér faktaboks Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember i fjor å stille president Donald Trump for riksrett.

De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

Aktoratet ledes av Adam Schiff, som er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Det regnes som svært sannsynlig at Trump blir frikjent av Senatet, hvor Det republikanske partiet har flertall. Kilde: NTB

Høyesterettsjustitiarius John Roberts styrer riksrettssaken mot president Donald Trump. Foto: HANDOUT / Reuters

Dommerens påminnelse

Høyesterettsdommer John Roberts, som overser riksretten, valgte å gi partene en skrape i lakken. Han har stort sett holdt seg i bakgrunnen de siste dagene, men gjorde det klart at han ikke ønsker å se den type oppførsel de seks kommende dagene når riksrett settes kl. 19 norsk tid.

– Det er på sin plass å påminne både aktoratet og presidentens advokater at de taler til verdens viktigste rådgivende forsamling, sa Roberts.

NRK forklarer Hvorfor blir Donald Trump stilt for riksrett? for svar Demokratene mener Trump har misbrukt sin makt som president og forsøkt å forhindre Kongressens etterforskning. Trumps rådgivere skal ha bedt presidenten i Ukraina om å etterforske sønnen til en av demokratenes presidentkandidater, Joe Biden. Hvorfor er dette ulovlig? En president kan ikke be et annet land om å etterforske en politisk motstander på hjemmebane og true med å holde tilbake økonomisk hjelp. Trump er nemlig beskylt for å ha holdt tilbake militær bistand til Ukraina mot at de hjalp ham. Hva sier Trump selv? Trump nekter for å ha gjort noe galt og sier han er utsatt for en heksejakt og at tiltalen er urettferdig. Kommer han til å bli dømt? Republikanerne har flertall i Senatet. Det må to tredels flertall til for at Trump blir dømt, som vi si at 20 republikanere må stemme mot sin egen president. Det er svært usannsynlig. Hva skjer hvis Trump blir frikjent? Mange tror at Demokratene kan bli svekket fordi de opplever denne prosessen som en politisk kampanje mot Trump. Samtidig mener et flertall i USA at det var riktig å starte prosessen mot Trump etter beskyldningene rundt Ukraina ble kjent. Les mer: Hvordan startet det? Forrige Neste

Senatet vedtok til slutt reglene for riksrettsprosessen:

Partene får 24 timer hver, fordelt over tre dager, på å fremføre argumentene for og imot å dømme president Trump.

Diskusjonen om å kalle inn vitner utsettelse og tas først etter de innledende rundene.

Klokka to i natt, åtte norsk tid, kunne Senatets flertallsleder Mitch McConnell og de andre senatorene ta kvelden. I dag starter riksretten kl. 19 norsk tid. Foto: Drew Angerer

Demokratene kom med en rekke forslag til endringer, men alle forslagene ble nedstemt. Republikanerne har flertallet i Senatet og avstemmingene fulgte partilinjene med 53 mot 47 stemmer.

Demokratene legger fram sin sak i dag

Når riksrettssaken starter klokken 19 er det ventet at presidentens forsvarere ber om at begge tiltalepunktene avvises. Det er derimot ikke ventet at Senatet går med på å skrote saken.

Anklagerne starter med å legge fram sitt syn. Når de er ferdige, svarer presidentens team.

Senatorene sitter som dommere og har ikke lov til å snakke under innleggene med mindre sesjonen går bak lukkede dører. Når innleggene er over, har senatorene 16 timer til å stille spørsmål til partene. Det må skje skriftlig.