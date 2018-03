Dommer stanser Trumps abortforbud for fengslede innvandrere

Det er det amerikanske helsedepartementet som har ansvar for tenåringer som sitter i føderal varetekt. Deres advokater opplyser at de har som grunnregel å nekte å legge til rette for abort.

Nå stanser en dommer regjeringen fra å «blande seg inn i eller hindre» gravide tenåringer, som sitter i varetekt fordi de har kommet til USA ulovlig, tilgang til abort eller rådgiving.

Demonstranter utenfor helsedepartementet i Washington D.C. krever at gravide tenåringer i varetekt skal kunne ta abort. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Minst 420 gravide

I 2017 var det minst 420 gravide mindreårige i varetekt, ifølge amerikanske myndigheter.

18 av de gravide jentene i 2017 skal ha bedt om abort.

Trump-administrasjonen har nektet å legge til rette for gravide tenåringer som reiser alene med den begrunnelse at de hadde mulighet til frivillig å returnere til hjemlandet eller å oppsøke hjelp privat i USA.

Dommeren mener dette kan være i strid med den amerikanske grunnloven.

Hjerteløs politikk

– Trump-administrasjonens hjerteløse politikk om å nekte unge innvandrerkvinner i føderal varetekt adgang til abort er åpenlyst maktmisbruk, sier Birgitte Amiri i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU Reproductive Freedom Project.

ACLU Reproductive Freedom Project representerer jentene som har gått rettens vei.

– Med dagens avgjørelse er vi et skritt nærmere å få stanset denne ekstreme politikken en gang for alle, og sikre rettferdighet for alle disse unge kvinnene, sier Amiri.

Den amerikanske regjeringen kan fortsatt anke avgjørelsen.

Under årets «March for Life»-demonstrasjon i Washington i januar møtte både motstandere og tilhengere av fri abort opp. Foto: ALEX WONG / AFP

Flere tusen dør av illegale aborter

FN-sambandet har gjentatte ganger advart om at konservative kristne og muslimske politikere verden over truer retten til fri abort.

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at det hvert år dør 50.000 kvinner som en følge av illegale aborter.

Pave Frans vasket denne uken føttene til innsatte i et fengsel i Roma. Foto: HO / AFP

8,5 millioner kvinner opplever komplikasjoner som trenger legebehandling etter illegale aborter. Utrygge aborter finner oftest sted i land der abort er ulovlig eller begrenset.

Når saker som gjelder kvinners rettigheter behandles i FN-systemet, slår Vatikanstaten seg ofte sammen med andre katolske land, som Irland, Polen, Malta, Latinamerika-gruppen og flere islamske land, spesielt Iran og Saudi-Arabia.

Sammen forsøker de å reversere mye av arbeidet som er gjort i FN-systemet når det gjelder kvinners rettigheter.