Dommar vil forby abortpille i USA

Ein føderal dommar i Texas meiner abortpilla mifepristone som blir brukt ved medisinske abortar, aldri burde vore godkjent. No vil han at pilla skal bli ulovleg i heile USA.

Pilla er også kjend som «angrepille» eller kriseprevensjon, og kan brukast innan 72 timar etter samleie for å hindre graviditet.

Dommar Matthew Kacsmaryk vart utnemnd under president Donald Trump og er kjent som kristen-konservativ og abortmotstandar.

Oppheva godkjenninga

Han fekk saka etter at ein gruppe konservative abortmotstandarar i delstaten gjekk til retten med et krav om at godkjenninga skulle opphevast slik at pilla kunne takast av marknaden over hele landet.

Dommar Matthew Kacsmaryk (45) fotografert i Senatet då han vart godkjend i 2017. Foto: AP

Mifepristone, også kjent som RU-486, vart utvikla på 1980-talet.

Pilla vart greidd ut i USA fire år før ho vart godkjend og teken inn på FDAs liste over tillatne medisinar i 2000. I Frankrike har ho vore i bruk sidan 1987.

Men den konservative dommaren i Amarillo i Texas, meiner USAs legemiddelverk FDA har ignorert utfordringar med pilla. I den 67 sider lange rettsavgjerda argumenterer han for at pilla ikkje har vore forsvarleg granska.

Han har difor oppheva godkjenninga for heile USA, men gitt regjeringa ein sjudagars frist for å gripe inn.

Det betyr at president Joe Biden kan hindre at forbodet trer i kraft. Anken frå Justisdepartementet skal allereie vere levert, melder Reuters.

Felte motsett dom

Dersom dommen frå Texas skulle bli ståande, kan det få store konsekvensar også i delstatar der det framleis er tillate å ta abort. Derfor har grupper som er for abort førebudde seg på at dommen i Texas kunne komme.

Mindre enn ein time etter at dommen fall, bestemte ein annan føderal dommar i delstaten Washington at det amerikanske legemiddelverket ikkje kan gjere noko som fører til at mifepristone mister godkjenninga sin eller blir vanskelegare å få tak i.'

Der var det ei gruppe demokratiske statsadvokatar som fremma saka. Det kravde at legemiddelverket ikkje kan ta mifepristone av markanden, og fekk medhald i ein midlertidig hasteavgjerd av dommar Thomas O. Rice, skriv New York Times.

Dermed er det venta at saka hamnar i høgsterett.

Visepresident Kamala Harris sa i natt at dommen i Texas truar rettane til kvinner over heile USA.

Press på abortrettar

Etter at den amerikanske høgsteretten i juni i fjor oppheva den 50 år gamle lova Roe mot Wade, er ikkje lenger abort ein nasjonal rett kvinner i USA har.

I mange delstatar er retten til abort kraftig innskrenka dei siste åra, mellom anna i Texas, Oklahoma, Missisippi, Missouri og Idaho. Helsepersonell risikerer strenge straffar om dei hjelper abortsøkjande kvinner i strid med lova.

Etter at høgsterett oppheva retten til abort, har det vore mykje debatt om pilla som vert brukt til medisinske abortar. Grupper som hjelper kvinner har sendt slike piller til gravide i delstatar er det er abortforbod.

Fleire stadar har antiabort-grupper forsøkt å forby slike postsendingar, men det har vore vanskeleg å få til.