Det kommer fram av dokumenter som den britiske avisa The Guardian har fått tak i.

Dokumentene stammer fra et møte i det russiske sikkerhetsrådet i januar 2016.

På møtet var president Vladimir Putin, statsminister Dmitrij Medvedev og utenriksminister Sergej Lavrov. Også lederne for de tre russiske etterretningsorganisasjonene var til stede.

Alle var enige om at det ville være en fordel for Russland dersom Trump vant valg.

En Trump-seier ville blant annet kunne bidra til sosial uro i USA. Å ha Trump i Det hvite hus ville også innebære at Russland fikk en enklere amerikansk president å forhandle med.

På møtet skal de tre russiske etterretningsorganisasjonene ha fått beskjed om å finne ut hvordan de best kunne støtte Trump.

Dokumentet er underskrevet av det som skal være Putin sin underskrift, skriver avisa.

Karakteriserer Trump

I dokumentene som er stemplet hemmelig, går det fram at Kreml mener at Trump er den foretrukne kandidaten.

Han blir beskrevet som impulsiv, mentalt ustabil og med store mindreverdighetskomplekser.

Det går også fram at Kreml sitter på materiale som kan stille Trump i et dårlig lys. Dette skal være materiale som er hentet inn fra Trump sine tidligere reiser til Russland.

Dokumentene viser også til «spesielle hendelser» da Trump besøkte Moskva. Disse detaljene kan sikkerhetsrådet lese mer om i ett av vedleggene, heter det i dokumentene. Hva som står i vedleggene er ikke kjent, ifølge avisa.

«Det er akutt nødvendig å bruke all mulig makt for å legge til rette for at han [Trump] blir valgt til stillingen som USAs president,» heter det dokumentet.

Dette vil bidra til at Russland kan nå målet sitt om å svekke USA. I dokumentene heter det at en Trump-seier «vil definitivt føre til destabiliseringen av USAs sosiopolitiske system» og at skjult misnøye kan komme til overflaten.

Uvanlig lekkasje

Vestlig etterretning skal ha visst om dokumentene i noen måneder, skriver The Guardian. Ifølge avisa er det uvanlig at slike dokumenter blir lekket fra Kreml.

The Guardian har vist dokumentene til uavhengige eksperter, som mener at de er ekte.

Dokumentene antyder at det overordnede målet var å finne måter Russland kunne svare på amerikanske sanksjoner, som ble innført etter at Russland tok kontrollen over Krim-halvøya i 2014.

Kreml avviser

Ifølge avisa er det er ikke noen tvil om at møtet i sikkerhetsrådet fant sted. Et offisielt bilde fra møtet viser Putin ved enden av bordet.

Ifølge en pressemelding var tema for møtet økonomien i Moldova.

Putin sin pressetalsmann Dmitrij Peskov avviser det som kommer fram. Han sier at ideen om at Russlands ledere skal ha møttes og blitt enige om å støtte Trump tidlig i 2016, ikke har rot i virkeligheten.

Putin har gjentatte ganger nektet for å blande seg inn i vestlige demokratier.

The Guardian skriver at noen uker etter møtet i det russiske sikkerhetsrådet brøyt russiske hackere seg inn i servere til Det demokratiske partiet. Her fikk de fikk tilgang til tusenvis av private e-poster i et forsøk på å skade valgkampen til Hillary Clinton.

Trump sier det er «fake news»

The Guardian har også bedt om en kommentar fra Donald Trump.

Han svarer gjennom en uttalelse fra sin talsperson Liz Harrington.

Her går det fram at Trump mener innholdet i artikkelen er usmakelig og at dette er falske nyheter.

Han mener de som står bak er gale folk på venstresiden som gjør hva de kan for å nedverdige alle på høyresiden.

– Dette er fiksjon, og ingen var tøffere mot Russland enn det jeg var. Det inkluderer rørledningen og sanksjoner. Samtidig kom vi overens med Russland. Russland respekterte oss, Kina respekterte oss, Iran respekterte oss, Nord-Korea respekterte oss.

– Og verden var et mye tryggere sted enn den er nå med et mentalt ustabilt lederskap.