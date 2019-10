Dødstallet stiger i Japan – leter fortsatt etter savnede

Tyfonen «Hagibis» omtales som den verste som har truffet Japan på flere tiår, og dødstallene har steget jevnt siden helga.

Over 200 personer er skadd som følge av uværet. 138.000 husstander mistet tilgangen til vann, og 24.000 var strømløse.

Tyfonen gikk hardest utover Fukushima-prefekturet, der 25 personer omkom. Blant dem var en mor og barnet hennes, melder kringkasteren NHK.

Overlevende har fortalt at vannstanden steg til brysthøyde i løpet av en time, noe som gjorde det vanskelig å komme seg opp i høyden. Oversvømmelsene kom overraskende på mange, og flere av de omkomne er eldre mennesker.

På det meste var over 7 millioner mennesker oppfordret til å evakuere fra de mest utsatte områdene.

Leter etter savnede

I Fukushima brast demningene på 14 steder langs elva Abukuma. Til sammen gikk 37 elver over sine bredder, og 140 jordskred førte til at flere veier ble stengt.

Tusenvis av politifolk og redningsarbeidere leter fortsatt etter savnede som kan ha blitt tatt av jordskred og oversvømmelser.

Drøyt 200 offentlige skoler er fortsatt stengt, skriver Reuters.

Finansminister Taro Aso opplyser at det er 500 milliarder yen, over 40 milliarder kroner, tilgjengelig til oppryddingsarbeidet.

– Regjeringen vil fortsette å gjøre alt for at ofrene for denne katastrofen kan vende tilbake til livene sine så snart som mulig, sier statsminister Shinzo Abe.

Abe har også bedt evakueringssentre om å slippe inn alle som møter opp etter at to hjemløse ble avvist ved et senter i Tokyo fordi de ikke hadde adresser.

Ordene «vann» og «mat» er skrevet i søla i Miyagi-prefekturet i Japan tirsdag. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede. Foto: Yohei Kanesashi / AP

Rugby-landslag hjalp til

Japan har tatt seg til kvartfinale i rugby-VM for første gang. Foto: Christophe Ena / AP

Japan er vertskap for rugby-VM denne måneden, og tyfonen førte til at tre kamper måtte avlyses.

Søndag fikk Japan likevel spille mot Skottland. De vant, og har kvalifisert seg til kvartfinale for første gang, skriver BBC.

– Dette var for alle som er rammet av tyfonen. I dag var det mer enn bare en kamp, sier landslagssjef Jamie Joseph.

Det canadiske landslaget brukte en dag på hjelpe til med oppryddingen i Kamaishi etter at kampen deres ble avlyst i helga.