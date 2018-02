Dødstallet fortsetter å stige på Taiwan

Chu Che-min, lederen for brannvesenets redningsmannskap i Hualien, opplyste torsdag morgen lokal tid at de i løpet av natten hadde funnet ytterligere to omkomne.

– Vi fant en kinesisk dame på hotellet Yun Tsui. Vi fant også en person som skal ha vært ansatt ved hotellet, sa han.

Taiwans nasjonale brannvesen opplyser at minst 250 mennesker er skadd etter jordskjelvet som onsdag rammet østkysten av landet.

Det letes fortsatt etter 62 mennesker som det ikke er gjort rede for. Mange av de savnede befinner seg trolig i ruinene av de sammenraste bygningene.

Jordskjelvet har ført til store ødeleggelser på Taiwan. Du trenger javascript for å se video. Jordskjelvet har ført til store ødeleggelser på Taiwan.

I løpet av natt til onsdag ble rundt 150 mennesker reddet ut av ødelagte bygninger, men redningsarbeidere måtte stadig avbryte arbeidet på grunn av de kraftige etterskjelvene.

Det ble meldt om minst ti etterskjelv onsdag, og innbyggerne er blitt bedt om å holde seg unna ødelagte boliger. Det bor om lag 100.000 mennesker i kystbyen, som er et populært feriemål.