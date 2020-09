Dødstallene stiger i skogbrannene på USAs vestkyst

Skadene etter skogbrannene er allerede svært omfattende. Mange hjem er ødelagt og andre bygninger har fått store skader på grunn av brannene.

– Brannen raste gjennom sentrale deler av staten Oregon og der den rammet var det ingenting igjen. Jeg er utslitt og sjokkert, sier ordføreren i byen Talent, Darby Ayers-Flood til NBC News.

Byen Paradise er truet

Brannen nordøst for San Francisco i California truet flere samfunn, og kraftig vind har forsterket brannen, som har svidd av en 40 kilometer lang sti gjennom et uttørket fjellområde.

Byen Paradise, som brant helt ned til grunnen for to år siden i den dødeligste brannen i Californias historie, er på nytt truet. Det har ført til panikk og trafikkaos når innbyggerne forsøker å forlate byen.

Glør fra skogbrannene lyser opp Bidwell Bar Bridge i Oroville i California.

Tjukk røyk kvalte mye av aktivitetene i store områder nord i California og tusenvis av mennesker i området nær Oroville ble bedt om å evakuere, skriver AP.

Nærmere hundre branner herjer

Den såkalte North Complex-brannen er en av et tjuetalls branner som herjer i delstaten. Meteorologene melder at bedre værforhold snart gir brannmannskaper hjelp til å bekjempe de overveldende flammene.

Guvernøren i oregon, Kate Brown sa at dette kan raskt bli det største tapet av menneskeliv og ødelagte eiendommer i Oregons historie.

– I de siste 24 timene har staten Oregon opplevd branner som får uante konsekvenser for oss, sa hun på en pressekonferanse nylig.

Onsdag har fem stater, med til sammen mer enn 30 millioner innbyggere, «rødt» farenivå: Washington, Oregon, California, i tillegg til Nevada og Arizona.

Nærmere hundre små og store branner herjer på USAs vestkyst.

I Washington brant et større område på en eneste dag enn det som normalt brenner på et helt år. Skogbranner tvang også folk på flykt i Idaho, mens kaldere vær bidro til at branner i Colorado og Montana roet seg.

Siden midten av august har branner i California krevd elleve menneskeliv, ødelagt mer enn 3.600 bygninger, svidd av gamle kjempegrantrær og krattskog og ført til evakuering i bebyggelser nær kysten, i vinområdene og i fjellområdet Sierra Nevada.