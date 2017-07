Dødssyke Charlies foreldre gir opp kampen

Foreldrenes advokat sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at medisinske undersøkelser viser at det ikke lenger er aktuelt med mer behandling av den dødssyke gutten.

– Det er for sent for Charlie. Skaden har allerede skjedd. Foreldrene hans vil nå ta vare på den korte tiden de har igjen sammen med ham, sier Grant Armstrong.

Charlie Gard lider av en sjelden genetisk sykdom i mitokondriene som har gitt ham omfattende hjerneskader. Legene ved det britiske barnesykehuset Great Ormond Street, som har behandlet ham, mener han ikke vil kunne overleve, og at det beste for gutten er å få dø.

Foreldrene hans, Connie Yates og Chris Gard gikk rettens vei for å gi sønnen mulighet til å få eksperimentell behandling i USA, men har nå trukket anmodningen.

– Charlie hadde en reell sjanse til å bli bedre. Nå vil vi aldri få vite hva som kunne ha skjedd om han hadde fått behandling, sier Connie Yates.

Vil la sønnen dø

Nå sier deres advokat at foreldrene vil gå i dialog med sykehuset for å finne ut hvordan sønnen skal få dø.

– Han har uopprettelig muskelskader og behandlingen vil ikke lenger fungere. Charlie har ventet tålmodig på en behandling. På grunn av forsinkelser er denne muligheten nå tapt, sier Armstrong.

Måneder med kamp i rettsvesenet er dermed over. Etter at de ikke vant frem i britisk rett forsøkte foreldrene å anke saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen ville ikke ta saken, og mandag startet det som uansett utfall trolig ville blitt den siste høringen i saken i britisk høyesterett.

Både Paven, flere amerikanske kongressmedlemmer og USAs president Donald Trump har engasjert seg i saken som har fått stor oppmerksomhet både i Storbritannia og internasjonalt.