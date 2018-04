Dødserklært rumener til ny sak for å bevise at han lever

– Etter at saken ble kjent, har en advokat tilbudt meg gratis hjelp ettersom jeg ikke har noen penger, sier Constantin Reliu (63) etter at han fredag leverte inn søksmålet.

Reliu arbeidet i Tyrkia i over 20 år, men da han i januar i år kom tilbake til Romania, oppdaget han at kona hans hadde registrert ham som død i 2016. Det ville han ha en endring på, men en domstol avviste nylig begjæringen fordi han leverte inn klagen for sent.

Nå har han også begjært å få sine eiendeler tilbake fra kona Ioana Constantin.

– Jeg er offisielt død, selv om jeg lever. Jeg har ingen inntekt fordi jeg er registrert som død. Jeg kan ikke gjøre noe som helst, har 63-åringen tidligere uttalt til rumenske medier.