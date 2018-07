Konstantin Gkikas unnslapp så vidt å bli en del av den dystre statistikken. Den som viser hvor mange mennesker som har omkommet i skogbranner i Europa.

Centre for the Research on the Epidemiology of Disasters i Brussel har europeiske statistikk som strekker seg tilbake til året 1900.

I deres database er det ikke noen skogbranner som har krevd flere menneskeliv enn den som nettopp har skjedd i Hellas.

Dersom vi regner Russland som en del av Europa, så er det bare en brann som er dødeligere.

Den skjedde i 1936. Da ble et helt lokalsamfunn, Kursha-2, rasert og minst 1200 mennesker mistet livet.

LETER I RUINENE: Brannen skjedde raskt, og ikke alle de antatt omkomne er funnet. 25 mennesker er fortsatt savnet. Foto: COSTAS BALTAS / Reuters

Filmet dramaet

Konstantin Gkikas var ved huset der hans far oppholdt seg da brannen på alvor begynte å komme nærmere. Dramaet skjedde i Neos Voutas, nær Mati på ettermiddagen 23. juli.

Det Gkikas ikke var klar over, var at brannen på dette tidspunktet spredde seg i voldsom hastighet, og i flere retninger.

Han bestemte seg for å filme litt, da han så brannen på litt avstand.

Da han forsto at brannen også kom nærmere bak ryggen på ham, forsto han også at fluktmuligheten var sperret av en låst dør.

I siste liten unnslipper han flammene, da faren svarer på et mobil-oppkall og låser opp den stengte døren.

MINNET DE DØDE: I kveld markerte de tragedien. Dette er en av de mest alvorlige skogbrannene som noensinne er registrert. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Nesten alt brant

Brannen som raste gjennom lokalmiljøet var helt ute av kontroll. Den ble drevet av vindkast som ble målt opp til 80 kilometer i timen. Nesten hele Neos Voutas er borte.

– Det var helt forferdelig, sier Gkikas til Reuters.

– På under ti minutter var alt brent opp. Det er helt utrolig. Ikke engang i en krig kommer det slik ødeleggelse.

Det gikk bra med både Gkikas, faren og en nabo som oppholdt seg sammen med dem.

Det gikk ikke bra med tre av Gkikas seks katter.