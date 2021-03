Dødeligste døgn i Myanmar siden kuppet

Titusener av demonstranter fylte igjen gatene i de største byene i Myanmar søndag.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder om de mange døde og skadde i Myanmar. Nyhetsbyrået viser til lokale medier.

Ifølge Reuters er det totale antallet drepte det siste døgnet 39, det høyeste siden kuppet 1. februar.

Menneskerettsgrupper meldte om 22 drepte i bydelen Hlaingthaya i storbyen Yangon søndag etter at sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter.

Demonstranter planlegger flere protestaksjoner mandag.

Kinesere ber om beskyttelse

Demonstrasjoner mot militærkuppet i Myanmar rammer også kinesere bosatt i Myanmar.

Mange i Myanmar er rasende på Kina fordi kinesiske myndigheter støtter kuppmakerne.

Kinas ambassade i Yangon melder at kinesere og kinesiske fabrikker er blitt angrepet av ukjente personer.

Ambassaden ber Myanmars militærjunta om å gi kinesiske borgere beskyttelse, melder Reuters.

Flere fabrikker i storbyen Yangon som er eid av kinesere er påtent, melder CNN.

Mange i Myanmar er rasende fordi de mener Kina støtter militærjuntaen som stod bak kuppet 1. februar. Kinesere i Myanmar ber om beskyttelse. Bildet er fra en demonstrasjon mot Kina i Yangon 17. februar. Foto: AP

I landets største by Yangon barket demonstranter bevæpnet med kjepper og kniver sammen med sikkerhetsstyrkene, som åpnet ild.

– Jeg kan bekrefte at 15 har mistet livet, opplyste en helsearbeider i Yangon til nyhetsbyrået AFP.

Hun la til at hun hadde gitt rundt 50 personer medisinsk behandling, og at hun ventet at dødstallet vil stige.

Samme dag kunngjorde militærjuntaen unntakstilstand i to områder av Yangon, melder statlige medier.

FN maner til reaksjon

FNs spesialutsending til Myanmar maner til en felles reaksjon etter nok en dag der juntaens sikkerhetsstyrker har skutt og drept en rekke demonstranter.

– Verdenssamfunnet, inkludert regionale aktører, må komme sammen i solidaritet med folket i Myanmar og deres demokratiske mål, sier Christine Schraner Burgener i en uttalelse søndag.

Demonstrasjonene i Myanmar vil fortsette. Denne demonstranten har en klar melding til kuppmakerne som tok makten 1. februar. Foto: Sai Aung Main / AFP

Søndag ble den dødeligste siden hæren 1. februar kuppet makten fra den demokratisk valgte regjeringen til Aung San Suu Kyi.

I ukene siden har landet vært preget av omfattende protester mot militærjuntaen.

Les også: Aung San Suu Kyi anholdt i Myanmar

Skyggeparlament

Militærjuntaen fortsetter å hevde at kuppet var berettiget fordi valget i november, der Aung San Suu Kyis regjeringsparti NLD sikret seg seier, var preget av fusk.

En gruppe parlamentarikere, hvorav mange er i skjul og andre er i husarrest, har dannet et skyggeparlament (CRPH) for å stå imot de militære, skriver NTB.

– Dette er nasjonens mørkeste øyeblikk, men morgengryet nærmer seg, sa Mahn Win Khaing Than, fungerende visepresident i CRPH, i en video på alliansens nettside lørdag kveld.

– Dette er også en tid da våre borgere settes på prøve for å se hvor godt vi kan stå imot dette mørket, sier Than videre. Han er et høytstående medlem av Suu Kyis parti NLD og var president i nasjonalforsamlingen.

Sammen med andre NLD-politikere ble han satt i husarrest etter kuppet, og talen lørdag er den første fra ham som visepresident i CRPH.

Komiteen har sendt ut flere uttalelser siden den ble dannet, og understreket søndag demonstrantenes rett til å forsvare seg selv.