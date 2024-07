Det var sent tirsdag kveld at myndighetene bestemte at alle institusjoner for høyere utdanning – universiteter, høyskoler og videregående skoler – skal stenges.

Studenter og elever fikk beskjed om å forlate områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Stengingen skjer etter ukevis med store protester i Bangladesh. Demonstrantene krever en endring i kvotesystemet der én av tre offentlige stillinger er reservert til familiemedlemmer av personer som kjempet i den bangladeshiske frigjøringskrigen i 1971.

Tirsdag ble protestene dødelige. Da skal seks personer ha mistet livet i sammenstøt. Tre var studenter, opplyste politiet.

Fordømmer volden

– Vi ber Bangladesh' regjering om å umiddelbart garantere for sikkerheten til alle fredelige demonstranter og skikkelig behandling av dem som er blitt skadet, skriver Amnesty International på X.

Menneskerettighetsorganisasjonen føyer til at de fordømmer angrep på studentdemonstrantene. Flere hundre personer skal ha blitt skadet i sammenstøt.

Tirsdag barket studenter som er kritiske til kvotesystemet, kjent som «anti-kvote-demonstrantene», sammen med dem som støtter regjeringspartiet Awami League. Politiet grep inn med gummikuler og tåregass.

Demonstranter barket sammen med tilhengere av regjeringspartiet Awami League i Dhaka på tirsdag. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Regjeringen mener det er studentdemonstrantene som har ansvaret for volden. De hevder at opposisjonens studentfløyer har «infiltrert anti-kvote-bevegelsen».

– Det er de som startet volden, sa justisminister Anisul Huq til BBC.

Tirsdag ble kontorene til opposisjonspartiet Det bangladeshiske nasjonalistpartiet (BNP) i hovedstaden Dhaka raidet.

«Landssvikere»

Onsdag er det varslet markeringer der motstandere av kvotesystemet skal bære likkister for å hedre de drepte.

Kvotesystemet som demonstrantene protesterer mot, ble fjernet i 2018. Men i juni ble det innført på nytt. I forrige uke ble det imidlertid satt på pause av landets høyesterett. Likevel har protestene fortsatt med full styrke.

Flere tusen mennesker har deltatt i protestene. Torsdag 11. juli var det sammenstøt med sikkerhetsstyrkene i Dhaka. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Kritikerne hevder at ordningen gir en ufortjent fordel til barna til regjeringens støttespillere. En kommentar fra statsminister Sheikh Hasina har også satt sinnet i kok hos enkelte.

Hun skal ha omtalt de som protesterer mot kvotesystemet, som «razakar». Begrepet betyr landssviker og brukes i Bangladesh om folk som samarbeidet med den pakistanske hæren under frigjøringskrigen i 1971.

Krigen varte i åtte måneder. Den endte med at Bangladesh, som tidligere var kjent som Øst-Pakistan, ble en selvstendig stat. Det var etter opprettelsen av India, som ligger mellom Bangladesh og Pakistan.

Den pakistanske hæren er blitt anklagd for å ha begått folkemord mot bangladeshere under krigen. Det er uklart hvor mange sivile som døde mens krigen raste. Anslagene varierer fra 500.000 til over 3 millioner, ifølge en artikkel i forskningsmagasinet The Smithsonian, som utgis av USAs nasjonalmuseum.

