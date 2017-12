Dødelig bakterie sprer seg i krigsherjede Jemen

De siste fire månedene har leger på tvers av Jemen rapportert om nesten 400 tilfeller av difteri, en bakterieinfeksjon som har vært fraværende i landet siden 1992, ifølge Reuters.

Treåring døde av bakterien

November. Sykehuset al-Sadaqua i havnebyen Aden tar imot en tre år gammel jente med svært høy feber. Nakken hennes er oppsvulmet og hun gisper etter luft. Livet hennes står ikke til å redde, og åtte dager senere er hun død.

Av de 380 tilfellene av difteri som har blitt oppdaget i Jemen siden august, har 40 av dem hatt et dødelig utfall. Spesielt barn under ti år er utsatt for bakterien, som sprer seg ved nærkontakt eller dråpesmitte.

Nahla Arishi er barnelege ved sykehuset og behandlet den infiserte treåringen. I sin 20 år lange karriere har hun aldri sett et tilfelle av difteri, som går hardt til angrep på luftveiene.

Nahla Arishi undersøker en pasient som hun mistenker er infisert av difteri. Foto: Fawaz Salman / Reuters

Nå har de måttet bygge om en avdeling på sykehuset for å behandle de infiserte.

– Vi får flere og flere pasienter, men vi kan ikke behandle dem. Vi har ikke tilstrekkelige forsyninger og vi har ikke penger. Denne krigen må ta slutt, sier Arishi til Reuters.

Blokkerer hjelpeforsyninger

De siste årene har Jemen vært en krigssone for en maktkamp i regionen mellom Saudi-Arabia og Iran. I et forsøk på å holde ute styrker fra houthimilitsen har Saudi-Arabia satt opp en blokade rundt landet.

Blokaden har isolert Jemen, som allerede er Midtøstens fattigste land. Livsviktige forsyninger av mat, medisiner og drivstoff kommer ikke frem dit behovet er som størst.

Forsinkelsene av hjelpeforsyninger har vært størst rundt det nordlige Jemen, der kampene og den humanitære krisen herjer som verst. Det har ført til at barn ikke blir vaksinert mot difteri, og sykehusene mangler nødvendig utstyr til å behandle de som allerede er smittet

Aktivister protesterte mot Saudi-Arabias skipsblokade i desember. Foto: Brendan Smialowski / AFP

.