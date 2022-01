Svært mange snø-turister flokket seg til byen Muree snaue sju mil fra hovedstaden Islamabad for å oppleve all snøen. Men det utviklet seg rasket til en stor krise. Mange har rett og slett fryst i hjel i bilene sine. Folk i rundt 1000 biler er snødd inne i fjell-byen Muree.

Snøstormen har og ført til at mange trær falt ned på veiene, slik at trafikken har stanset helt opp.

Det kraftige snøværet startet tirsdag og førte til at mange ville opp i fjellene for å oppleve det relativt sjeldne naturfenomenet i Pakistan. Temperaturen i området har krøpet ned til åtte minus.

Det er vinter i Pakistan og store deler av landet har opplevd mye såkalt vinter-regn den siste tiden, noe som har ført til store oversvømmelser flere steder.

Katastrofealarm

Styrker fra hæren og lokale militsgrupper er satt inn for å hjelpe lokale myndigheter i arbeidet. Alle tilgjengelige offentlige bygninger er åpnet for å ta imot de rammede.

– Vi setter inn helikoptre i redningsarbeidet så snart været bedrer seg, sier justisminister Sheikh Rasheed Ahmed til AP.

Veiene inn til området ble stengt sent i går kveld for å hindre flere snø-turister å gå i snøfella. Statsminister og cricket-legende Imran Khan har uttrykt sjokk over det han omtaler som tragiske dødsfall. Khan har allerede bedt om en gransking av hvordan noe slik kunne skje.