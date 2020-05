Døde av covid-19 etter at koronasyk spyttet på henne mens hun var på jobb

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mujinga var på jobb på jernbanestasjonen 22. april da hun ble angrepet av en mann, skriver BBC.

Mujingas ektemann, Lusamba Gode Katalay, sier at mannen spurte hva hun gjorde og hvorfor hun var der.

- Hun sa at hun arbeidet og mannen sa at han hadde viruset og spyttet på henne, sier Katalay.

Også en annen kvinne, som jobbet sammen med Mujinga, ble spyttet på.

Belly Mujinga etterlater seg en 11 år gammel datter. På grunn av pandemien fikk bare 11 mennesker komme i begravelsen hennes.

Begge ble syke

Begge de to kvinnene ble syke og etter elleve dager, 2. april, ble Mujinga lagt inn på sykehus.

Hun ble lagt i respirator, men døde etter tre dager. Til tross for at dødsfallet skjedde 5. april er det først nå blitt kjent i britiske medier.

- Hun var en god person, en god mor og en god kone. Hun var en omsorgsfull person som brydde seg om alle, sier ektemannen Katalay.

Det britiske transportpolitiet sier at de har startet etterforskning for å finne mannen som spyttet på de to kvinnene, skriver The Telegraph.

Avisen skriver at politiet ber publikum om hjelp, men sier ikke noe om noen er mistenkt i saken.

En kvinne står på stasjonsgulvet på Victoria Station 19. mars i år, tre dager før Belly Mujinga ble angrepet på det samme stasjonsgulvet. Foto: ISABEL INFANTES / ISABEL INFANTES

Hadde bedt om beskyttelsesutstyr

Belly Mujinga led av pusteproblemer og det var kjent for arbeidsgiveren hennes at hun tilhørte en risikogruppe.

Leder for Transportarbeidernes fagforening (TSSA), Manuel Cortes, sier at det grunn til å stille spørsmål om hvorfor Mujinga hun ble satt i arbeid ute på stasjonsgulvet når det var kjent at hun tilhørte en risikogruppe.

The Guardian skriver at Mujinga hadde bedt om å få slippe å jobbe på selve stasjonsgulvet der hun var mer utsatt for smitte, i stedet for inne i et billettkontor.

Avisen siterer Mujingas kusine Agnes som også sier at de to kvinnene ble sendt tilbake på arbeid etter at de var blitt spyttet på.

En kollega som så hendelsen sier at "Vi tagg om ikke å bli sendt ut. Vi sa at livene våre var i fare".

- Vi fikk beskjed om at vi ikke fikk lov til å ta på oss ansiktsmasker, sier kollegaen.

En talskvinne for Govia, der Belly Mujinga arbeidet, sier at da hendelsen skjedde var det ikke påbudt for de ansatte å bruke beskyttelsesutstyr.

- Vi har jevnlig informert våre ansatte om at de skal vaske hender og holde sosial distanse i den grad det er mulig, når de jobber, sier talskvinnen.

Overdødelighet tyder på flere koronadødsfall

Kontoret til statsminister Boris Johnson har fordømt hendelsen.

- Det er motbydelig at en samfunnskritisk arbeider blir angrepet på denne måten mens hun hjelper de reisende. Våre tanker er med fru Mujingas familie i denne fryktelige tiden, sier en talsmann for statsministeren.

Tirsdag ble det kjent at høy overdødelighet tyder på at koronaviruset kan ha krevd langt flere liv i Storbritannia enn det som framgår av den offisielle statistikken.

Fra midten av mars til begynnelsen av mai var det 50.000 flere dødsfall enn vanlig i Storbritannia, viser tall fra landets statistiske sentralbyrå (ONS).

The Financial Times har analysert myndighetenes tall og statistikken for overdødelighet og konkluderer med at det har vært 50.979 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia.