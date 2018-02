Da Sukhoi 25-jagerbombeflyet 3. februar ble truffet av en bakke-til-luft rakett og seinere styrtet i opprørskontrollert område i Idlib-provinsen nord i Syria, var dette første gang opprørerne hadde greid å skyte ned et russisk fly.

Piloten Igor Filipov klarte å skyte seg ut, men ble seinere oppdaget og omringet av syriske opprøre.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var den operative ledelsen for den militære operasjonen i Syria i kontakt med Filipov til det siste, og han skal ha sagt at han forsvarte seg med sin pistol.

Seinere opplyste det russiske forsvaret at Filipov hadde utløst en granat for å ikke å bli tatt levende til fange. Ifølge opprørerne skal han ha blitt skutt og drept av dem.

LES OGSÅ: Russisk flyger drept etter nedskyting i Syria

Omfattende leiteaksjon

En omfattende aksjon ble satt i gang for å forsøke å finne liket av Igor Filipov, og tirsdag ettermiddag sendte det russiske forsvarsdepartementet ut en pressemelding der det heter at den døde nå er fraktet ut av Syria og nå befinner seg på russisk jord.

Igor Filipov skal etter ønske fra familien og foreldrene begraves i Voronezj 500 kilometer sør for Moskva, der det også er en større flybase.

Den russiske presidenten Vladimir Putin kunngjorde i dag at Roman Filipov er tildelt ordenen Helt av Russland post mortem.

Dette bildet skal viser rester fra det russiske flyet som ble skutt ned over Idlib Foto: Skjermdump / AP

Hjem takket være hjelp fra Tyrkia

Ifølge det russiske forsvaret var det med hjelp fra tyrkiske myndigheter det var mulig for russiske spesialsoldater å få kroppen av Igor Filipov ut av Syria og tilbake til Russland.

Russisk fly har etter nedskyting fått ordre om å fly i minst 5000 meters høyde for å unngå å bli truffet av samme type raketter som den som traff Sukhoi 25-flyet på lørdag.

Det er også satt i gang omfattende undersøkelser for å finne hvordan opprørerne har klart å skaffe seg denne type våpen.

Kreml: – Ekstremt farlig at opprørerne i Syria har fått avanserte raketter

I tråd med tidligere avtaler har det tyrkiske forsvaret flere observasjonsposter i Idlib-provinsen. Tyrkia har også tradisjonelt støttet det som beskrives som den ansvarlige opposisjonen i dette området.

Tyrkia og Russland har siden konflikten i Syria startet for fullt i 2011 støttet ulike parter. Tyrkia de kreftene som ønsker å fjerne styret til president Bashar al-Assad, mens Russland har vært presidenten og hans regjerings viktigste støttespiller.

Fra uvennskap til samarbeid

Forholdet mellom Russland og Tyrkia ble dramatisk forverret etter at et tyrkisk jagerfly skjøt ned et russisk fly på grensen mellom Tyrkia og Syria i november 2015.

Russland innførte økonomiske straffetiltak mot Tyrkia, og stoppet blant annet turisttrafikken til landet.

Etter at Russland engasjerte seg militært på Assads side høsten 2015, har regjeringsstyrkene kommet på offensiven, og opposisjonen kontrollerer nå bare deler av Idlib-provinsen og en del mindre områder andre steder i Syria.

Russland og Tyrkia har siden sommeren 2016 normalisert forholdet igjen, og samarbeider nå for å forsøke å få til en fredsløsning, i samarbeid med Iran.