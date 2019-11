Død diktator splitter Spania før valget

– I intet land i Europa ville noen tenke på å gi Hitler et mausoleum eller at noen annen diktator skal ha et mausoleum til minne om dem.

Miguel Matellanes Muruzábal mener det var helt riktig og nødvendig å flytte general Franco fra minnestedet «De falnes dal».

I oktober skyndet Spanias regjering gjennom flyttingen.

Miguel og studievenninnen Irene Matteos Bemejo er født 25 år etter Francos død 20. november 1975. Irene deler ikke studiekameratens syn.

– Jeg tenker motsatt. Resultatet av flyttingen er en ny konfrontasjon mellom to sider som i teorien hadde forsonet seg. Etter min mening kommer viktigere ting i dette valget i skyggen.

Valle de los Caídos, «De falnes dal», ble bygget under General Franco. Her lå diktatoren fra sin død til frem til oktober i år. Foto: Philip Lote / NRK

Uregjerlig og delt

Det er to saker som splitter spanjolene før de igjen skal gå til valg. Det andre valget i år. Det fjerde på fire år.

Det ene er uroen i Catalonia.

Det andre er flyttingen av Franco.

Kanskje har aldri Spania vært mer delt i sin nyere demokratiske historie.

Det er ikke sikkert at valget vil endre så mye. Opptil 35 prosent kan komme til å stemme blankt eller la være å møte opp. Normalt er det venstresiden som taper på lav oppslutning i Spania.

Ytre høyre-partiet VOX ligger godt an på målingene. Partiet er knapt seks år gammelt. Flere sentrale aktører i partier kommer fra familier med bånd til diktaturet. Motstanderne til VOX beskylder partiet for å dyrke en nostalgi for Franco.

VOX avsluttet sin valgkamp med et stort møte i Madrid. Spansk enhet og styrke var et tema som gikk hjem. Det var også spark til regjeringen for flyttingen av Franco. Foto: Philip Lote / NRK

VOX gir få intervjuer og er ikke spesielt glad i de største nyhetsmediene i Spania. På sosiale medier derimot trives partiet godt.

Regjerer på Instagram

Nestlederen i VOX Ungdom viser oss instagramkontoen til ungdomspartiet på en kafé i Madrid.

– Bare kontoen til vårt ungdomsparti har flere følgere enn kontoen til det konservative partiet, Partido Popular, forteller han.

Luis-Felipe Ulecia er 25 år og kommer fra en av Madrids rike bydeler. Før VOX ble stiftet tilhørte både han og familien det konservative partiet.

Luis-Felipe Ulecia er nestleder i ungdomspartiet til VOX og en innbitt motstander av Spanias Arbeiderparti-regjering. Foto: Philip Lote / NRK

Luis-Felipe kaller flyttingen av Franco for en gravskjending.

– Det er ingenting som rettferdiggjør å åpne og konfrontere spanjoler med fortidens sår igjen. Statsministeren har uten tvil brukt gravskjendingen i valgkampen. Han har brukt den som en røykbombe for å dekke over det som har skjedd i Catalonia og den katastrofale arbeidsledigheten.

En kiste og et helikopter

Den 24. oktober lettet et helikopter fra «De falnes dal». På spansk «Valle de los Caidos». Om bord var kisten til Spanias diktator fra 1939–1975. Flyttingen ble direktesendt på spansk fjernsyn.

Helikopteret med Francos kiste letter og passerer krusifikset i «De falnes dal». Betong-korset er det høyeste i verden, høyere enn Kheops-pyramiden i Egypt. Foto: POOL

Det hele skjedde mot familiens og den katolske kirkens vilje, og etter år med debatt og runder i domstolene. Nå hviler Franco ved siden av sin kone på familiens gravsted litt nærmere Madrid.

Francos egen familie og venner av familien bærer kisten ut av kirkebygget i «De falnes dal» den 24. oktober. Foto: POOL New / Reuters

25 år gamle Sofía Ugena er heller ikke tvil om at flyttingen er politisk motivert, men mener det var riktig. Det var noe som måtte skje.

– Oppgravingen av Franco har skjedd i et viktig politisk øyeblikk for landet vårt. Det kan være at mange som sympatiserer med Franco-epoken, de vi kaller Francoister, nå vil gi sine stemmer til det ekstreme høyre.

Sofia Uegna er frivillig og aktivist i «Asociación de Memoria Histórica». Sofia vil identifisere alle ukjente soldater og straffanger. Foto: Philip Lote / NRK

«De falnes dal»

Sofia Uegna er frivillig og aktivist i «Asociación de Memoria Histórica», Foreningen for Historisk Minne. Hun mener flyttingen av Franco var en start. Hun er også antropolog med spesialisering i benrester og fysisk antropologi.

Arbeidet med minnesmerket i «De falnes dal» pågikk fra 1940–1958. Mange av arbeiderne var politiske fanger.

Det ligger soldater fra begge sider av borgerkrigen begravet i minnesmerket. Mange ble flyttet fra massegraver på landsbygda. Arbeidere som døde under arbeidet med monumentet ligger under stener i fjellet.

Av rundt 34.000 tror «Asociación de Memoria Histórica» at rundt 12.000 ikke er identifisert.

Deres familier aner ikke om de ligger her eller i en massegrav et annet sted i Spania.

Franco skal ikke selv ha ønsket å ligge her, men det var her han ble gravlagt da Spania skulle forsone de som hadde støttet diktaturet og de som hadde kjempet imot.

Diktatoren var den eneste i «De falnes dal» som ikke var drept under borgerkrigen eller i fangenskap under diktaturet.

General Franco fotografert mens han gjøre fascisthilsen under en gudstjeneste i 1938. Året etter vant nasjonalistene over republikanerne i borgerkrigen. Foto: Scanpix

De uten navn og egen grav

Sofia ønsker å bryte ned monumentet sten for sten. Hun vil ta ut alle benrestene og DNA-teste alle ukjente soldater og straffanger som ligger her. Da kan de få en verdig begravelse. Et enormt prosjekt som vil koste Spania millioner av euro.

– Det er fortsatt familier som leter etter sine slektninger som var ofre for Franco, og som er her «De falnes dal». Når alle kroppene er tatt ut kan monumentet bli liggende, brutt ned, som et minnesmerke for alle.