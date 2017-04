– Det handler om å holde adrenalinet oppe.

Det sier Dmitrij Sinkovskij mens han tørker svetten etter å ha spilt Mozarts 4. fiolinkonsert midt på natten i Moskvakonservatoriets store sal. Sinkovskij tilhører en helt ny generasjon klassiske russiske musikere som ønsker liv og røre på konsertene.

Moskvakonservatoriets store sal på Store Nikitskajagaten i sentrum av Moskva er en av verdens mest kjente konsertsaler.

Her er musikk av Rachmaninov og Sjostakovitsj urframført, og etter en omfattende oppussing framstår de vakre lokalene som en attraksjon i seg selv.

–​ Det er noe spesielt å spille her sier Dmitrij Sinkovskij når han møter NRK i det romslige omkledningsrommet som er avsatt til solister bak scenen.

Den 36 år gamle musikeren har selv sin utdannelse fra Moskva-konservatoriet, men har nå hele verden som arbeidsfelt.

Dmitrij Sinkovskij spiller siste sats fra Mozarts fiolinkonsert nummer 4 Du trenger javascript for å se video.

Det blir ekstranummer

Mens han snakker med NRK går det en jevn strøm av bekjente og beundrere inn og ut av rommet. Det som må være en av hans gamle lærere vil gjerne vite hva slags fiolin han nå spiller.

– Det er en Francesco Ruggieri fra 1675 sier Dmitrij Sinkovskij, som utstråler en vitalitet som ikke tar slutt selv etter en svært hektisk dag. Bare noen timer tidligere hadde han landet på Sjeremetjevoflyplassen i Moskva.

– Der må jeg være klokken sju i morgen tidlig også forteller han NRK, mens han samtidig sier at vi ikke må gå ennå.

Det blir ekstranummer etter at orkesteret har spilt Eroicasymfonien av Beethoven. Klokken har allerede passert midnatt men konserten er bare knapt halvveis.

NRKs møte med Dmitrij Sinkovskij etter konserten i Moskva 20. mars Du trenger javascript for å se video.

Og ekstranummer, ofte flere, er noe som er også blitt et varmemerke for Dmitrij Sinkovskij, ikke minst når han opptrer sammen med et annet nytt stjerneskudd fra Russland, sopranen Julia Lezjneva.

Da de to spilte og sang i Moskva like før jul forteller de som var til stede at det tok helt av og at publikum ikke ga seg før de hadde fått sju ekstra nummer fra de to.

Spilleglede og humør er en del av konsertene til Dmitrij Sinkovskij Foto: Jurij Linkevitsj

Russland og barokkmusikk

Denne kvelden spiller Dmitrij Sinkovskij Wolfgang Amadeus Mozarts fiolinkonsert nummer fire, med barokkfiolin og bue og sammen med orkesteret MusicAeterna fra Perm.

Dirigent er hans gode venn Teodor Kurentzis, opprinnelig gresk men naturalisert russer etter at han fikk sin utdannelse under den berømte dirigentlæreren Ilja Musin i St. Petersburg på 1990-tallet.

Med en energisk konsertmester i spissen for orkesteret skjer det noe hele tiden på scenen. I perioder henger nærmest Kurentzis med sine lange armer over den lille Sinkovskij og hans fiolin.

Dmitrij Sinkovskij har samarbeidet mye med den greske dirigenten Teodor Kurentzis og orkestret MusicAeterna. Foto: Jurij Linkevitsj

Selv om det er Mozart som står på programmet denne kvelden, så er Dmitrij Sinkovskij mest kjent er han for sine tolkninger av barokklassikere som Antonio Vivaldi og Heinrich Biber.

– Jeg kan ikke forklare deg, men jeg har bare blitt forelsket i barokkmusikk, sier Dmitrij Sinkovskij om hvorfor han valgte akkurat denne musikkstilen som sin.

Russland har aldri hatt en like sterk tradisjon for denne musikkstilen som for eksempel Tyskland og Italia, men det er i ferd med å endre seg.

Konsert til klokken halv to

Men Dmitrij Sinkovskij og Julia Lezjneva som frontfigurer markerer nå russiske musikere seg sterkt internasjonalt. Og ikke minst Sinkovskijs allsidighet er noe som fenger. Nå forlanger nærmest publikum å få en Händel eller Vivaldi-arie, selv om konserten i utgangspunktet er rent instrumental.

Dmitrij Sinkovskij opptrer også som kontratenor Du trenger javascript for å se video.

Denne kvelden, eller natten måtte vi vente helt til klokken var nesten halv to før kontratenoren Dmitrij Sinkovskij trådde fram. Da hadde for lengst metroen i Moskva sluttet å gå, men det så ikke ut til å bekymre de nærmere 2000 som denne natten hadde fått oppleve nok en flott kveld med det nye stjerneskuddet i russisk klassisk musikk.