Disse skal overta Europas monarkier

Se nøye på bildet over. Dette er Europas kommende statsoverhoder.

Fem tronarvinger var samlet på Slottet i Oslo i anledning feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag fredag.

Ingrid Alexandra av Norge (18)

Elisabeth av Belgia (20)

Catharina-Amalia av Nederland (18)

Estelle av Sverige (10)

Charles av Luxembourg (2)

En ny generasjon tronarvinger er i ferd med å vokse til.

Kvinnelige regenter

Og det er etter hvert i stor grad jentene som skal ta over monarkiene i Europa. Prinsesse Ingrid Alexandra er en av flere kvinnelige tronarvinger som nå snart er voksne.

I fem av de europeiske kongedømmene blir det etter hvert kvinnelige regenter: I Norge, Sverige, Belgia, Nederland og Spania.

Spanske prinsesse Leonor (16) var ikke med til feiringen i Oslo og er dermed ikke med på bildet. Men som det spanske kongeparets eldste datter, er hun Europas yngste kronprinsesse og Spanias neste monark.

I Norge er riktignok ikke prinsesse Ingrid Alexandra den første i arverekken. Hennes far, kronprins Haakon, er vår neste monark, før det er hun som skal overta tronen etter ham.

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i, sa prinsesse Ingrid Alexandra til NRK da hun ble myndig.

Prinsesse Ingrid Alexandra satt mellom bestefar kong Harald og far kronprins Haakon under gallamiddagen på Slottet fredag. Hun er nummer to i arverekken til den norske tronen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ville ikke ha lønn

Både prinsesse Catharina-Amalia av Nederland og prinsesse Elisabeth av Belgia er nummer en i arverekken i sine hjemland og er dermed det vi i Norge ville ha kalt kronprinsesser.

Prinsesse Catharina-Amalia fylte 18 år i desember og sa da at hun ikke er klar til å bli dronning ennå... ...men at hun kommer til å bli det og er innstilt på å vie livet sitt til tjeneste for landet. Hun blir dronning av Nederland den dagen faren, kong Willem-Alexander, går bort.

Den nederlandske prinsessen skulle egentlig ha fått apanasje, en kongelig lønn, på flere millioner kroner fra hun fylte 18 år, men sendte et brev til statsministeren og skrev at hun ikke ville ha pengene.

Årsaken var at hun skal ha et hvileår etter videregående, før hun begynner å studere, og at hun derfor mente det var feil å motta kongelig lønn, så lenge hun ikke kunne jobbe fullt som kronprinsesse.

«Jeg finner det ubehagelig så lenge jeg ikke gjør noe for pengene, og mens andre studenter har det mye vanskeligere, spesielt i denne perioden med koronaviruset,» skrev hun.

Prinsesse Elisabeth skal overta den belgiske tronen etter sin far kong Philippe. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Prinsesse Elisabeth var bare elleve år da hun ble Belgias kronprinsesse, som det eldste barnet til kong Philippe og dronning Mathilde av Belgia.

I Belgia var det tidligere, i likhet med i Norge, bare prinser som kunne arve tronen, men den loven ble endret i 1991. Elisabeth blir dermed den første regjerende dronning i Belgia når hun en dag overtar tronen etter sin far.

Da hun fylte 18 år i 2019, slo hun fast:

– Belgia kan stole på meg.

Elisabeth har gått på den belgiske krigsskolen... ...og studerer nå historie og politikk.

Unge tronarvinger

Prinsesse Estelle av Sverige og prins Charles av Luxembourg er, i likhet med prinsesse Ingrid Alexandra, nummer to i arverekken i sine hjemland.

Som de to yngste på det historiske bildet fra Slottet i Oslo fredag, er det nok fortsatt mange år til de blir statsoverhoder.

Prinsesse Estelle er det eldste barnet til svenske kronprinsesse Victoria og skal arve tronen etter henne.

Men sin unge alder til tross, så har Estelle allerede vært med på en rekke offisielle oppdrag.

Prinsesse Estelle og lillebror prins Oscar gikk sammen inn til gallamiddag i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Da prosesjonen med utenlandske kongelige gikk gjennom Slottet i Oslo fredag, på vei inn til gallamiddag for prinsesse Ingrid Alexandra, gikk prinsesse Estelle hånd i hånd med sin lillebror prins Oscar (6), mens foreldrene fulgte bak.

Lille prins Charles på to år er sønnen til arvestorhertug Guillaume av Luxembourg og barnebarnet til regjerende storhertug Henri.

I tillegg til dem du ser på bildet øverst i denne saken, finner vi 16 år gamle prins Christian, tronarving i Danmark og eldste barnet til kronprins Frederik.

Unge tronarvinger på norske Ingrid Alexandras alder. Noen å dele erfaringer med om en jobb som svært få andre har kjennskap til.

– Jeg er jo så heldig at jeg har mange jevnaldrende tronarvinger i Europa nå, så jeg håper jo at vi kan bruke hverandre etter hvert. Vi har ganske mye kontakt, sa prinsesse Ingrid Alexandra da NRK intervjuet henne i forbindelse med 18-årsdagen i januar.

– Dere jevnaldrende, er det sånn at dere kommuniserer på Snapchat – har dere en egen gruppe for de unge kongelige i Europa?

– Ikke ennå. Kanskje det kommer etter hvert, lo prinsessen.