Disse nye grensemurene skal stoppe folk på flukt til Europa

Afghanistan-krisen har skapt nye «muligheter for flyktningstrømmer» til Europa, sa den greske sikkerhetsministeren, Michalis Chrysochoidis.

Ordene falt i august, da han viste frem landets nye grensemur, som er forlenget med 30 kilometer.

Der, ved den greske grensen mot Tyrkia, møter afghanske flyktninger på flukt en fem meter høy stålmur, piggtråd, soldater, droner og et høyteknologisk elektronisk overvåkingssystem.

Hellas har forlenget en 12,5 kilometer lang stålmur til 40 kilometer på grensen mot Tyrkia. Foto: Sakis Mitrolidis / AFP

– Grensene våre vil forbli ukrenkelige, hevdet sikkerhetsminister Chrisochoidis, som sa at muren ble bygget fordi Hellas ikke kunne «vente passivt» på en ny flyktningstrøm.

Under flyktningkrisen i 2015 flyktet nesten en million mennesker fra krig og fattigdom i Midtøsten til Europa.

– Vi må beskytte oss

Siden begynnelsen av august har mer enn 3.000 personer forsøkt å ta seg ulovlig over grensen, ifølge polske myndigheter. Nå bygger landet et piggtrådgjerde som skal stoppe flyktninger på grensen mot Hviterussland. Foto: Kacper Pempel / Reuters

Talibans maktovertagelse i Afghanistan har skapt frykt for en ny flyktningkrise. En rekke land har gjort som Hellas de siste årene.

Milelange murer og gjerder er bygget, og flere sikkerhetstiltak blitt iverksatt fra Estland i nord til Pakistan i sør for å stoppe folk på flukt fra krig, nød og fattigdom.

Siden Berlin-murens fall i 1989 har det blitt bygget over 1000 kilometer med murer og gjerder i Europa. Brorparten av grensehindringene er satt opp de siste årene.

Bulgaria har den siste tiden forsterket grensen mot Tyrkia og nesten doblet antall grensevakter. Foto: Hristo Rusev / AP

I Polen startet soldater i august byggingen av et 2,5 meter høyt grensegjerde som skal bli nesten 190 kilometer langt for å stoppe migranter som krysser grensen fra Hviterussland.

I Bulgaria er de snart ferdige med byggingen av et piggtrådgjerde langs den 269 kilometer lange grensen mot Tyrkia. Ved grensen mot Hellas har landet plassert ut soldater som skal holde flyktninger ute.

Ungarn har også bygget ut sine grensegjerder mot Serbia og Kroatia de siste årene.

I tillegg har både Østerrike, Slovenia, Makedonia, Serbia, Latvia, Litauen og Estland forsterket sine grenser de siste årene.

Astrid Sletten leder Flyktninghjelpen i Afghanistan, der de har 1600 afghanske ansatte og jobber i 14 provinser. Foto: @EnayatullahAzad / @EnayatullahAzad

– Det er trist, sier Astrid Sletten, Flyktninghjelpens landsjef i Afghanistan, om alle murer og grensegjerder som bygges.

Hun mener det er bortkasta penger, og at grensemurer, piggtråd, stål og betong ikke vil avskrekke flyktninger fra å forsøke å ta seg til Europa.

– Det vil ikke stoppe folk fra å flykte. Men det vil koste liv. Det vil ikke hindre afghanere fra å prøve, så desperate er de, sier Sletten.

Ungarn har blant annet bygget ut et dobbelt grensegjerde som strekker seg over 155 kilometer langs grensen mot Serbia. Foto: Zoltan Gergely Kelemen / AP

295 kilometer lang mur

For afghanske flyktninger som kommer så langt som til Europa, vil murer, gjerder og ståltråd ved grenseovergangene allerede være kjente hindringer.

De vanligste fluktrutene ut av Afghanistan går til de to nabolandene Iran og Pakistan.

Pakistan huser allerede 2,7 millioner afghanske flyktninger som har kommet til landet siden 1970-tallet. Landet venter opp mot 800.000 flyktninger de neste årene og sier de ikke kan takle en ny flyktningstrøm.

Pakistan økte tempoet i byggingen av grensegjerdet langs den rundt 2.400 kilometer lange pakistansk-afghanske grensen etter at Taliban tok makten. Foto: - / AFP

Den siste tiden har Pakistan bygget nye grensesperringer langs deler av den rundt 2500 kilometer lange grensen mot Afghanistan.

I Tyrkia har president Erdogan tidligere inngått lukrative avtaler med EU for å holde flyktninger og migranter vekk fra Europa.

Etter at Taliban tok makten i Afghanistan kunngjorde også tyrkerne at forsterker og utvider muren mot Iran. Den skal strekke seg 295 kilometer langs grensen.

Tyrkia har jobbet med en ny mur som skal holde migranter unna ved grensen til Iran siden 2017. Foto: Emrah Gurel / AP

Situasjonen er prekær – fremtidsutsiktene dystre

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, varslet tidligere i september om at mange afghanere vil søke tilflukt i utlandet.

Allerede før Taliban inntok Kabul var store grupper på flukt internt i Afghanistan. Tall fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR viste at 550.000 afghanere var blitt tvunget bort fra sine hjem.

Ved den tyrkiske grensen mot Iran gravlegges uidentifiserte flyktninger som har omkommet under flukten fra sitt hjemland. Foto: Murad Sezer / Reuters

Astrid Sletten befinner seg i Kabul nå. Hun slår alarm om situasjonen i landet. Hun tror svært mange afghanere vil flykte ut av landet.

I dag er rundt 3,5 millioner fordrevet fra sine hjem i Afghanistan. I Kabul er gater og parker fylt opp av flyktninger som har rømt fra kamphandlinger og nød fra ulike steder i landet. Tusenvis bor nå på gata. De vil ikke klare seg lenge uten hjelp

– 18,4 millioner mennesker er på sultegrensa. Om hjelpen ikke kommer før vinteren kan så mange som én million barn død når kulden kommer. Bare i Kabul dør flere mennesker hver dag av kulde gjennom vinteren, sier Sletten.

Kabuls parker og gater fulle av teltleirer med internt fordrevne folk på flukt. Foto: Hoshang Hashimi / AFP

Flyktningstrømmen lar vente på seg

Ifølge observatører der er det så langt ikke noen tegn til en stor flyktningstrøm inn til Tyrkia fra Afghanistan i år.

Tyrkiske myndigheter oppgir å ha stanset rundt 35.000 afghanere som har krysset grensen ulovlig, så langt i år, sammenlignet med over 200.000 i 2019.

Ifølge Metin Corbatir, leder for Forskningssenteret for asyl og migrasjon i Ankara, har antall ankomster fra Iran økt litt i det siste, men uten at det kan kalles «massemigrasjon».

Men flere kriser står i kø.

Det er mangel på kontanter i private banker. Matmangelen er forverret og prisene på matvarer som ris og mel har skutt i været siden Taliban overtok.

Verdensbanken advarer mot at syv av ti afghanere vil havne under fattigdomsgrensen.

Bensinen er rekorddyr, mens en langvarig tørke i landet truer den kommende innhøstingen i landbruket. I tillegg sliter også Afghanistan med koronapandemien.

Nå som vinteren står for tur, haster det med å få frem hjelpen, mener Sletten.

Hun frykter en kollaps i landet, og sier Nato-landene og Vesten må ta sitt ansvar.

– Den humanitære situasjonen er mer en prekær og fremtidsutsiktene er dystre. Det er ikke et spørsmål om det blir en katastrofe, men hvor stor den blir, sier Flykninghjelpens Astrid Sletten.