– Til den nye lederen, uansett hvem det måtte være, jeg kommer til å støtte vedkommende så godt jeg kan.

Slik lød beskjeden fra en avtroppende statsminister Boris Johnson i dag. Han informerte også om at det kommer en plan om veien videre i morgen.

Kapteinen forlater skuta, og kampen på dekk om hvem som skal ta over er i gang. Skal man tro bookmakerne, er det flere sterke kandidater.

Helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak går bak statsminister Boris Johnson i mai 2021. Foto: Toby Melville / AP

Mytteristene: Javid og Sunak

Skredet med fratredelser fra regjeringen ble startet med tirsdag kveld av to fremtredende ministere: helseminister Sajid Javid, snarlig etterfulgt av finansminister Rishi Sunak. Et fullkomment mytteri.

Ministrene uttalte i fratredelsesbrevene at beslutningen var basert på moralske og politiske uenigheter. Samtidig har de posisjonert seg godt som mulige etterfølgere.

Tidligere helseminister Sajid Javid. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA / Reuters

Eks-helseminister Sajid Javid

Først ute med å si opp ministerposten. Javid har prøvd å bli leder for de konservative før, under lederkampen i 2019. Det endte med mageplask. Siden da har han vært både finansminister og helseminister, og ledet gjenåpningen av samfunnet i fjor høst.

Tidligere finansminister Rishi Sunak. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Eks-finansminister Rishi Sunak

Rishi Sunaks håp om statsministerposten fikk et skudd for baugen da han fikk en irettesettelse tidligere i år for hans deltakelse i «Partygate». Samtidig har han sanket støtte med de mange pressekonferansene om koronastøtte. Mange familier og forretninger er takknemlige for den raske pengestøtten de fikk under pandemien.

Boris Johnson omgitt av forsvarsminister Ben Wallace og utenriksminister Liz Truss i parlamentet i Westminster. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Styrmennene: Wallace, Mordaunt og Truss

Blant de sterkeste kandidatene er ministrene som valgte å ikke gå fra roret. Enten på grunn av lojalitet til Johnson, eller fordi de mente Storbritannia ikke kunne gå uten en handlekraftig regjering på disse feltene.

Forsvarsminister Ben Wallace besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Forsvarsminister Ben Wallace

Ben Wallace, som var i Norge senest i juni, er bookmakernes favoritt. Blant annet ble det gjort en meningsmåling på tirsdag og onsdag som viste at Wallace var favoritten blant medlemmene i det konservative partiet. Wallace har holdt en relativt lav profil, men ansees å ha gjort en god jobb med håndteringen av tilbaketrekkingen fra Afghanistan og krigen i Ukraina.

Utenriksminister Liz Truss. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Utenriksminister Liz Truss

Liz Truss var raskt ute med å vise støtte til Boris Johnson. Hun var de konservatives første kvinnelige utenriksminister, og har dannet et bilde av seg selv som en etterfølger av Margaret Thatcher. Blant Truss' nevneverdige oppnåelser er løslatelsen av en britisk forfatter fra Iran og innføringen av sanksjoner mot Russland.

Storbritannias handelsminister Penny Mordaunt. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Handelsminister Penny Mordaunt

Tidligere helseminister, likestillingsminister og forsvarsminister, nå handelsminister. Penelope «Penny» Mordaunt er blant de mer erfarne konservative som også var Brexit-tilhenger fra begynnelsen. I den siste meningsmålingen kommer Mordaunt på en god andreplass. Hun har gjennomgående kritisert Johnson for «Partygate».

Matrosene

Den kommende lederkampen blant de konservative er på ingen måte klar, og det er flere utfordrere. Ser man tilbake til 2016, var det mange som trodde Boris Johnson skulle vinne, da Theresa May til slutt kom ut seirende.

Tidligere helseminister Jeremy Hunt. Foto: Frank Augstein / AP

Eks-helseminister Jeremy Hunt

Jeremy Hunt var lenge favoritten til å ta over statsministerposten, og er på mange måter Johnsons rake motsetning. Under lederkampen i 2019 ble han nummer to. Kjent som en varsom og rolig person, kan han ha vært i overkant forsiktig de siste dagene. Hunt har så langt ikke uttalt seg om Johnsons avgang.

Finansminister Nadhim Zahawi. Foto: TOM NICHOLSON / Reuters

Nylig utnevnt finansminister Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi hadde ansvaret for Storbritannias vaksinering under den midlertidige posten som «vaksineminister». Han ble utnevnt som utdanningsminister i høst i fjor, og gikk tirsdag kveld raskt inn i posten som finansminister for å erstatte Sunak. Mannen som kom som flyktning fra Irak da han var liten har en sterk historie, men det er bekymringer knyttet til Zahawis noe løsslupne forhold til penger.

Innenriksminister Priti Patel. Foto: Martial Trezzini / AP

Innenriksminister Priti Patel

En annen kandidat er innenriksminister Priti Patel, som allerede har et kampanjeteam på plass. Patel har sterk støtte i den mer høyreorienterte delen av partiet, og har frontet en har innvandringspolitikk. Men anklager om mobbing og dårlige etiske beslutninger kan skade sjansene hennes.