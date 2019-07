Disse får toppstillingene i EU

Stats- og regjeringssjefene i EUs medlemsland har nominert tyske Ursula von der Leyen (60) til posten som ny president for EU-kommisjonen de kommende fem årene.

Det melder EU-presidenten Donald Tusk på Twitter.

EU-kommisjonen kan dermed få sin første kvinnelige sjef.

Beslutningen om å nominere von der Leyen ble tatt etter et tre dager langt maratonmøte i Brussel der stats- og regjeringssjefene på et tidspunkt forhandlet 18 timer i strekk.

Posten som kommisjonspresident regnes som den viktigste av toppjobbene som nå skal fordeles i EU.

Her protesterer de 29 medlemmene av det britiske Brexit Party under avspillingen av Beethovens 9. symfoni, som også kalles Europa-hymnen. Den omtales som EUs «nasjonalsang».

Von der Leyen er i dag forsvarsminister i Tyskland. Hun tilhører statsminister Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU.

Statsminister Erna Solberg (H) gratulerte tirsdag kveld Von der Leyden med nominasjonen, så vel som Charles Michel med hans nominasjon til president for Det europeiske råd.

Solberg skriver at hun håper på et tett samarbeid hva angår europeiske saker og verdier.

Overraskelse

– Det er klart det er overraskende at Von der Leyen nomineres til president for kommisjonen, sier redaktør for Europeiskpolitikk.no, Paal Frisvold.

Han understreker at det er en stor seier for Merkel med en tysk president for kommisjonen, men at Von der Leyen ikke utgjør noe stort skifte i kommisjonen politisk.

– Hun er en status quo kandidat.

– Det at man velger en litt anonym, tysk politiker vitner om at man ikke ønsker en sterk lederskikkelse i kommisjonen, fortsetter Frisvold.

Han trekker frem at en av de andre favorittene til presidentembetet, nåværende visepresident i kommisjonen Frans Timmermans, sto for en sterkere reformlinje.

– At Timmermans ikke ble nominert viser imidlertid hvor sterk innflytelsen til Visegrádgruppen er.

Visegrádgruppen består av Tsjekkia, Polen, Ungarn og Slovakia. Timmermans ledet i fjor kommisjonen reaksjon mot Polen etter at landets regjering truet polsk høyesteretts uavhengighet.

Siden da har Polen og Visegrádgruppen vært svært negativt innstilt til Timmermans kandidatur.

Seier til Macron

Den største overraskelsen mener imidlertid Frisvold er at Christine Lagarde (63) blir ny president for Den europeiske sentralbanken.

– Dette er en stor seier for Macron.

– Sentralbankpresidenter fra en rekke andre land ville blitt sett på som kompromisser, men Lagarde er en stor overraskelse, fortsetter Frisvold.

Frisvold bedyrer at Den europeiske sentralbanken vil bli svært sentral fremover, da det vil bli kamp om den økonomiske linjen EU skal føre.

– Nåværende president, Mario Draghi, har ført en ekspansiv økonomisk politikk som ikke tyskerne har vært fornøyde med.

Prosessen videre

Det blir nå opp til de folkevalgte i EU-parlamentet å ta stilling til stats- og regjeringssjefenes forslag. Ifølge EU-traktaten må Ursula von der Leyen bli godkjent av over halvparten av parlamentarikerne for å bli valgt.

Ved å foreslå von der Leyen har stats- og regjeringssjefene valgt å gå vekk fra det såkalte spisskandidatsystemet.

Det innebærer at det er de ulike partifamiliene i EU-parlamentet som fremmer sine egne kandidater til posten som kommisjonspresident.

De folkevalgte EU-parlamentet har tidligere understreket at de vil forbeholde seg retten til å avvise enhver kandidat som ikke har stilt som offisiell spisskandidat.

Belgias fungerende statsminister Charles Michel overtar etter Donald Tusk. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Michel president for Det europeiske råd

EU-kommisjonens sittende president er Jean-Claude Juncker (64) fra Luxembourg. Han har sittet i fem år og bestemte seg for ikke å stille til gjenvalg.

Belgias fungerende statsminister Charles Michel er utnevnt til ny president for Det europeiske råd. Den belgiske 43-åringen får i første omgang posten for to og et halvt år.

Utnevnelsen ble gjort av stats- og regjeringssjefene på EUs toppmøte. Det skjedde etter tre dager med knallharde forhandlinger om hvordan toppjobbene i Brussel skal fordeles.

Charles Michel tilhører den liberale partifamilien. Han har vært statsminister i Belgia siden 2014, men gikk på en smell i valget i mai i år.

Etter valget har han ledet et forretningsministerium i påvente av en ny regjeringskoalisjon.

Spanske Josep Borrell blir EUs nye utenrikssjef.