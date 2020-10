Disse er smittet i Trumps omgangskrets

Natt til fredag kom beskjeden om at USAs president Donald Trump og førstedamen Melania er smittet av koronaviruset.

Presidenten er lagt inn på militærsykehus for observasjon de neste dagene, og har angivelig milde forkjølelsessymptomer.

Før han testet positivt deltok presidenten på en rekke arrangementer – blant annet tirsdagens presidentdebatt. Nå har flere av hans støttespillere meldt om positive prøvesvar.

Tidligere rådgiver er syk

Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway er blant de smittede. Lørdag morgen tvitret hun nyheten.

– Som alltid er hjertet mitt med alle som er påvirket av denne globale pandemien, tvitrer Conway.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Conway er dermed den sjette som deltok på arrangementet hvor Trump annonserte sitt valg av ny høyesterettsdommer, som har testet positivt for koronaviruset, ifølge CNN.

I tillegg har Trumps rådgiver Hope Hicks, senatorene Mike Lee og Thom Thillis og sjef for Notre-Dame Universitet, John Jenkins, testet positivt. Alle var til stede på arrangementet.

At Trump vil ha Amy Coney Barrett annonserte han forrige lørdag, på et arrangement hvor masker og meterregelen ikke var overholdt. Barrett har testet negativt, ifølge New York Times.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Republikaneren Lee sier på Twitter at symptomene hans lignet på symptomer for lengeværende allergi. At han og Thillis er smittet kan slå sprekker i republikanernes planer om å få Barrett innstilt skriver CNN. De to senatorene vil nemlig ikke kunne stemme i Senatet dersom de er i isolasjon.

POSITIVE TESTER: Trump sammen med sin tidligere rådgiver Kellyanne Conway. Begge har bekreftet at de har fått koronaviruset. Foto: Mandel Ngan / AFP

Valgkampsjefen smittet

Flere som var til stede har fått negative prøvesvar. Det inkluderer utdanningsminister Betsy DeVos og visepresident Mike Pence.

Trumps kampanjesjef Bill Stepien er også bekreftet smittet av koronaviruset, ifølge New York Times.

Stepien var en del av teamet som ble med presidenten til Cleveland, hvor den første presidentdebatten før valget i november fant sted.

Nestsjefen for presidentkampanjen Justin Clarck har testet negativt, ifølge CNN.

Flere som var til stede under debatten, slik som Trumps datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner, har ifølge New York Times fått negative testresultater.

SMITTET: Lederen for republikanernes nasjonalkomite Ronna McDaniels ble smittet etter å ha deltatt på presidentens pengeinnsamling forrige uke. Foto: Susan Walsh / Susan Walsh

I tillegg har Ronna McDaniel, som er styreleder i den republikanske nasjonalkomiteen, testet positivt. McDaniel deltok på presidentens pengeinnsamling som fant sted på Trumps hotell i Washington forrige fredag.

Ifølge Washington Post har dessuten tre journalister testet positivt for viruset. Det samme gjorde en ansatt ved Det hvite hus.

Flere reportere har nå blitt bedt om å holde seg unna presidentboligen av frykt for viruset.