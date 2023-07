Disse er «top dogs» i Putins regime

Det er liten tvil om at president Vladimir Putin sitter på toppen av Kreml og Moskva, men selv ikke han fatter alle beslutninger i et vakuum.

Det siste året har vi blitt bedre kjent med mange av de russiske maktpersonene: Lavrov, Sjojgu, Medvedev – alle er de høyt oppe i Russland.

Men det er ikke gitt at de mest kjente fjesene er de viktigste påvirkerne og sparringpartnerne for presidenten.

Et knippe høytstående herremenn utgjør kremen av Kreml i dag. Et flertall er bestekompisene til Putin fra St. Petersburg. Foto: Erlend Aas / NTB

– Russland er en «nettverksstat». Det viktigste er ikke din formelle posisjon, men hvem du kjenner og hvilke forbindelser du har.

Det sier Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Like etter krigsutbruddet i fjor kartla NRK Putins nærmeste krets – Crème de la Kreml.

NRK har forsøkt å tegne et bilde av hvordan den reelle maktstrukturen i Russland ser ut nå, ett år senere. Mange av navnene går igjen, men den russiske eliten er i endring.

Hvem er det egentlig som er «inne» hos Putin?

Øverst i maktapparatet sitter Putin. Han har bygd et politisk landskap bestående av gamle venner og støttespillere under seg. Det er stor enighet om at sekretær i sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev, er den som sitter desidert tettest på Putin. Også̊ viseformann Dmitrij Medvedev i sikkerhetsrådet og Igor Setsjin, som eier det russiske oljeselskapet Rosneft, er viktige sparringpartnere. De fire er gamle venner fra St. Petersburg. Putin har mange og viktige venner i næringslivet i Russland. Gennadij Timtsjenko, Arkadij Rotenberg, Sergej Tsjemezov og Jurij Kovaltsjuk leder noen av Russlands største selskaper og banker. Ikke minst har Putin nøkkelpersoner plassert i ulike politiske verv: statsminister Mikhail Misjustin, nestsjef for presidentens stab, Sergej Kirijenko, Moskva-ordfører Sergej Sobjanin og forsvarsminister Sergej Sjojgu. Sammen utgjør de Putins såkalte «Politburo 2.0», en ny utgave av den høyeste politiske ledelsen i det gamle Sovjetunionen.

Nettverkslandet

Med grafikken øverst i artikkelen, kan man se for seg hvordan Putins viktigste nettverk ser ut for tiden.

Modellen viser ikke den offisielle maktfordelingen i Russland, men det forskere kaller «nettverksrussland».

– Alle som følger Russland vet at de viktigste beslutningene ikke tas i de offisielle institusjonene, men i mer eller mindre lukkede nettverk av folk med posisjoner som i veldig stor grad er avhengig av om de har tilgang til de som sitter på toppen av maktpyramiden, sier Godzimirski.

NUPI-forsker Jakub Godzimirski sier det er vanskelig å slå fast maktfordelingen i Russland i en krigssituasjon. Enkelte nøkkelpersoner går likevel stadig igjen. Foto: Christopher Olssøn

Det skilles også mellom en mer indre og ytre krets rundt Putin. De som virker å sitte tettest på nå, er Nikolaj Patrusjev og Igor Setsjin.

Det sies at Putin som regel liker å la folk komme til ham med innspill, heller enn å gi direkte ordre. Slik må støttespillerne gjette seg til hva presidenten vil høre, og det kan bli interne konkurranser om å gi det innspillet som appellerer mest til Putins instinkter.

Derfor er det svært viktig for presidenten å ha folk under seg som forstår seg på ham og som han kan stole på.

I sveipen under kan du bli bedre kjent med det som kalles «Politburo 2.0», en ny utgave av den politiske ledelsen i kommunistpartiet i gamle Sovjetunionen.

Nikolaj Patrusjev Sekretær Nikolaj Patrusjev i sikkerhetsrådet er Putins desidert nærmeste. Den tidligere FSB-sjefen ligger på samme harde linje som Putin i skytset mot Vesten, og er en viktig meningsfelle for presidenten. Patrusjev var også tett involvert i beslutningen om å invadere Ukraina. Igor Setsjin Direktør i oljeselskapet Rosneft, en av Russlands viktigste inntektskilder, og en av Putins nærmeste venner fra St. Petersburg. Setsjin har hatt en drøss av ulike roller under Putin, og omtales som den nest mektigste personen i Russland. Selv om han ikke spiller mange roller for tiden, er han en uttalt lojalist til Putin, sier professor Geir Flikke ved UiO. Dmitrij Medvedev Russlands tidligere statsminister og nestsjef i sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, er også en gammel venn fra St. Petersburg. Putin tok ham inn i varmen i hovedstaden på slutten av 90-tallet. Siden har Medvedev innehatt en rekke ulike roller i politikken og næringslivet. Gennadij Timtsjenko Gennadij Timtsjenko er enda en av gjengen fra St. Petersburg, og personlig venn av Putin. Han var med å starte trading-selskapet Gunvor, som solgte russisk olje til utlandet. I dag er Timtsjenko medeier i det russiske gasselskapet Novatek. Etter annekteringen av Krim i 2014, ble han sanksjonert som et medlem av den russiske ledelsens indre sirkel. Arkadij Rotenberg Oligarken Arkadij Rotenberg er en god venn av Putin. De pleide å trene judo sammen i St. Petersburg. Han eier selskapet S. G. M. Group, som lager olje- og gasstransportsystemer. Arkadij Rotenberg har, sammen med broren Boris, vært aktiv i flere områder av næringslivet, og var tung involvert i å bygge anleggene til vinter-OL i Sotsji i 2014. Sergej Tsjemezov Sergej Tsjemezov kjenner Putin fra da de tjenestegjorde for KGB (nå FSB) i Øst-Tyskland under den kalde krigen, og er i dag en av hans nærmeste medarbeidere. Han er sjef for forsvarskonglomeratet Rostec, som styrer det meste av militærindustri og våpeneksport, og er en av de viktigste brikkene i å gi Putin kontroll over økonomien. Jurij Kovaltsjuk Jurij Kovaltsjuk er styreleder og største aksjonær i storbanken Rossiya, og kjent som Putins personlige bankmann. De to tilbrakte mye tiden sammen da de isolerte seg under Covid-19-pandemien. I likehet med mange andre i "Politburo 2.0" er han en nær venn av Putin fra St. Petersburg. Han var blant annet vert for bryllupet til Putins datter. Sergej Sobjanin Sergej Sobjanin er ordfører i Moskva, og tilhører med det den delen av "Politburo 2.0" som faktisk er politikere. Han har vært viktig for å gi Putin mer kontroll, gjennom å innskrenke og begrense friheten til mediene, opposisjonen og vanlige russere. Sergej Sjojgu Den mest kjente av Sergejene til Putin nå om dagen er nok forsvarsminister Sjojgu. Han har vært en nøkkelspiller i krigen i Ukraina. Under Wagner-opprøret i juni, var det blant andre Sjojgu leiesoldatlederen Prigozjin ville ha avsatt. Han er også etter hvert blitt god venn med presidenten, og de to har tilbrakt late dager med fisking og solbading sammen. Mikhail Misjustin Mikhail Misjustin er statsminister i Russland. Han har hatt flere ulike roller i politikken gjennom årene. Misjustin har også hatt toppjobber i næringslivet, og ledet skattevesenet i Russland. Sergej Kirijenko Sergej Kirijenko er første nestsjef i presidentadministrasjonen, og jobber tett med Putin. Han er tidligere statsminister i Russland, og ledet kjernekraftselskapet Rosatom. Også han har hatt flere toppjobber i næringslivet og politikken.

«Top dog»

Sekretariatsleder Nikolaj Patrusjev i Russlands sikkerhetsråd fremstår akkurat nå som Putins desiderte «top dog».

– Han er absolutt i den innerste kretsen, og omtales som et medlem av kretsen som «skapte» Putin, sier Geir Flikke, professor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Den tidligere sjefen for sikkerhetstjenesten FSB ligger på samme harde linje som Putin i sin skyts mot Vesten og Ukraina. Han blir slik en viktig meningsfelle for den stadig mer isolerte presidenten, mener NUPI-forskeren.

Nikolaj Patrusjev er Putins desidert nærmeste støttespiller. De er spesielt samstemte i sine meninger om Vesten og Ukraina. Foto: Yuri Kochetkov / AP

Ifølge Godzimirski sies det også at Patrusjev i stor grad påvirket Putins beslutning om å anerkjenne de ukrainske utbryterrepublikkene som uavhengige, og lansere invasjonskrigen mot landet.

Da sikkerhetsrådet i Russland møttes for siste gang før krigsutbruddet, hevdet Patrusjev overfor Putin at det var USA som stod bak spenningene øst i Ukraina, og at amerikanerne ville orkestrere kollapsen av Russland.

I tillegg kan Patrusjev-familien spille en nøkkelrolle når Putin en gang skal erstattes.

– En som mange nevner som en mulig etterfølger, er sønnen til Nikolaj Patrusjev, sier NUPI-forskeren.

Dmitry Patrusjev, landbruksminister og sønn av Putins «top dog», lanseres som en av de heteste kandidatene til å ta over som president når tiden er inne. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Han mener at hvem som skal erstatte Putin, er en god indikator på hvem som er viktigst for ham.

– Man må regne med at Putin vil peke ut noen som ikke vil skade hans interesser om han vil gi fra seg den formelle makten.

Økonomisk kontroll

En viktig funksjon ved «Politburo 2.0» er å sikre Putin tilnærmet full kontroll over økonomien.

Det gjør han gjennom bekjentskap til aktører som Igor Setsjin, Gennadij Timtsjenko, Arkadij Rotenberg og Sergej Tsjemesov.

– Institusjonene har en viss makt, men først og fremst fordi de styres av folk som har gode relasjoner til Putin fordi de er venner eller lignende, sier Godzimirski.

Vladimir Putin applauderer sin gamle venn og viktige støttespiller Igor Setsjin. Han er sjef for Russlands største statseide oljeselskap. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Et flertall av topplederne kjenner hverandre fra ulike verv i St. Petersburg. Russland-ekspert Flikke forklarer at de disponeres etter behov.

– Denne kretsens funksjoner er svært avhengig av hva som til enhver tid er det rådende behovet.

En svekket Putin

Selv om Putin alltid troner høyest på listen over de 100 mest innflytelsesrike russerne – med god grunn – er det mange som mener at posisjonen hans er alvorlig svekket.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener Putin tapte ansikt som følge av Wagner-opprøret.

– Putins autoritet er i stor grad bygget på at han er en sterk leder, som kan levere ro. Putin er en svekket leder slik vi ser det nå, sa hun i Politisk kvarter etter kaoshelgen.

Topptrente leiesoldater fra Wagner-gruppen rykket i helgen inn i Russland. Putins håndtering i ettertid gjør at han fremstår svekket, mener flere. Foto: Reuters

Ine Eriksen Søreide (H), leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og tidligere utenriksminister, er enig.

– Det er helt åpenbart at det at en kolonne med Prigozjin og hans soldater får komme så nærme Moskva uten at de stoppes, er overraskende og et tegn på at Putin ikke har den kontrollen han har hatt, sa Søreide i samme sending.

– Man skal ikke se bort ifra at det som skjer på kort sikt kan føre til at Putin gjør endringer i den militære ledelsen som kan virke bærekraftige internt, men kanskje ikke er det utad.

Normalitet og stabilitet

Helge Blakkisrud, førsteamanuensis i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo, forsker på russisk innenrikspolitikk. Han tror på sin side at ikke Wagner-opprøret vil få noe å si for maktstrukturen i Russland på kort sikt.

– Putin ønsker å vise at han har kontroll. Dermed tror jeg han vil vente med å ta større grep når det gjelder utskiftninger i militærledelsen for ikke å gi inntrykk av å ha gitt etter for Prigozjins krav.

Helge Blakkisrud tror Putin vil ha is i magen etter Wagner-opprøret. Foto: NUPI

– På lang sikt, da?

– Da vil det helt sikkert komme endringer. Men jeg tror Kreml ønsker å få denne situasjonen litt på avstand før de gjør større omrokkeringer. De vil forsøke å gi inntrykk av at alt fortsatt er mest mulig normalt og stabilt.

Neste generasjon

Den russiske presidenten blir også eldre. I oktober fyller han 71 år.

– Selv om han ennå er i forholdsvis god fysisk form, er han klar over at tiden vil komme der han enten må kaste inn håndkleet, eller at biologien sier sitt, sier Godzimirski.

Derfor sies det nå at Putin og «Politburo 2.0» er på leting etter neste generasjons elite, den nye Crème de la Kreml.

Putin og resten av hans elite får mye å tenke på når de en dag skal sette sammen den nye eliten. Kanskje blir de kjent som «Politburo 3.0». Foto: GAVRIIL GRIGOROV / AFP

De må holde tunga rett i munnen når de velger.

– De vil få på plass nøkkelpersoner som kan fortsette i det samme sporet når de eldre går av. Det handler også om personlig sikkerhet, sier Godzimirski.

– De vet at hvis en annen gruppe skulle ta makta i Russland, vil de grave dypt i det som skjedde under Putin, avdekke en del ting og kanskje straffeforfølge dem.

Kilder: Jakub Godzimirski (NUPI), Geir Flikke (UiO), Free Russia Forum, Nezavisimaja Gazeta, Minchenko, Wikipedia.