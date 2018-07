Disse britene skal føre guttene ut av grotten

Til sammen fire britiske spesialdykkere skal geleide fotballaget ut av grotten i Thailand, ifølge ABC News. To av dem heter Rick Stanton og John Volanthen, som er de to som fant guttene i Tham Luang-grotten 2. juli.

De tilhører organisasjonen «British Cave Rescue Council» BCRC, som tidlig i forrige uke fikk en henvendelse fra myndighetene i Thailand.

Ifølge The Guardian blir Stanton beskrevet som selve manifisteringen av britisk grottedykking.

BER OM UNNSKYLDNING: Fotballtreneren beklager overfor guttenes foreldre. Foto: PRIVAT

Natt til 6. juli døde en tidligere thailandsk marinejeger (37) da han skulle plassere oksygenflasker inne i grotten. Han druknet som følge av oksygenmangel.

Fotballtrener ber foreldrene om unnskyldning

Lørdag beklaget også den 25 år gamle fotballtreneren som sitter fast inne i grotten sammen med 12 gutter mellom 11 og 16 år, overfor guttenes foreldre.

Ekkapol Chantawong er selv innesperret i grotten sammen med fotballaget han er trener for.

Unnskyldningen ble offentliggjort av den thailandske marinen lørdag.

– Til alle foreldrene vil jeg fortelle at guttene fremdeles har det bra. Jeg lover å gjøre mitt beste for å ta vare på barna. Takk for den moralske støtten, og jeg beklager overfor foreldrene, skriver han på en lapp som dykkere tok med tilbake til foreldrene fredag.

Dette er den første beskjeden fra fotballtreneren, som er den eneste voksne i grotten.

LES OGSÅ: Dette vet vi om situasjonen i grotten

Guttene fanget i grotte i Thailand sender hilsener hjem Du trenger javascript for å se video.

«Ikke bekymre dere, pappa og mamma»

Også lapper fra barna ble gitt til bekymrede foreldre.

«Ikke bekymre dere, pappa og mamma. Jeg har vært borte i to uker, men vil komme tilbake og selge sakene deres», står det på en av dem, signert en gutt med kallenavnet «Bew».

På en annen lapp fra «Dom» står det: «Det går fint, men det er litt kaldt».

Ikke klare for å dykke

Frivillige fra hele verden har de siste dagene reist til Thailand for å assistere i hjelpearbeidet bak kulissene. Den danske dykkeren Ivan Karadzic er en av dem.

Inne i grotten synker nå oksygennivået faretruende, men operasjonen med å få reddet dem ut fra grotten kommer ikke til å starte med det første, opplyste provinsguvernøren lørdag.

– Hvis risikoen er minimal, vil vi forsøke. Vi er bekymret for været og oksygennivået i grotten, sa guvernør Narongsak Osottanakorn i Chiang Rai-provinsen.

Etter noen dager med oppholdsvær, ventes det nye kraftige nedbørsmengder søndag og i flere dager framover. Det betyr at vannstanden inne i grottegangene igjen kommer til å stige.