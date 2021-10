Da Boston Celtics skulle møte New York Knicks til sesongåpning i Madison Square Garden onsdag kveld troppet senterspilleren Enes Kanter opp med et par uvanlige sko.

På en rødoransje flamme fra en kinesisk drage stod det: «Fri Tibet».

Skoene ble tolket som klar tale: Kanter mener det han selv vil mene – uavhengig av hva Kina mener.

«Tibet-skoene» er dekorert av den kinesiske dissidenten og kunstneren Baidiucao, som bor i Australia. Twittermelding ble lagt ut 21. oktober 2021 kl. 01:14 amerikansk tid.

I en video postet på Twitter noen dager tidligere angrep den frittalende basketstjerne med tyrkisk opphav Kina.

«Kjære brutale diktator Xi Jinping og den kinesiske regjeringen» startet han videobudskapet med.

Han sa Tibet tilhører det tibetanske folk og ikke Kina. Og at tibetanernes grunnleggende rettigheter ikke eksisterer under det kinesiske styret og at han derfor støtter «sine tibetanske brødre og søstre i kampen for frihet».

Han fulgte opp fredag med en støtteerklæring til uigurene, den muslimske folkegruppen som har tilhold i den nordvestlige Xinjiang-provinsen.

«Kjære hjerteløse diktator i Kina Xi Jinping og det kinesiske kommunistpartiet. Jeg ber dere: Steng slavearbeidsleirene og sett fri uigurene. Stans folkemordet nå!»

Enes Kanter er kjent for å være en frittalende idrettsstjerne og viker ikke unna politiske ytringer. Foto: David Butler Ii / Reuters

Kina slår tilbake – skrur av strømmetjeneste

Både uigurene og Tibet er ømtålige temaer i Kina.

Fakta om uigurene Ekspandér faktaboks Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina.

Utgjør 8,3 millioner av Xinjiangs 19 millioner innbyggere.

Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen.

Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene. Opptil 1 million er nå internert i såkalte omskoleringsleire, ifølge menneskerettsgrupper.

Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller uiguriske separatister. De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror. Kilde: NTB

Forholdet mellom Tibet og Kina har vært komplisert gjennom flere århundrer. Etter at Kina invaderte Tibet i 1950, har det lille himalayariket de siste tiårene hatt status som en delvis selvstyrt region i Kina.

Fakta om Tibet Ekspandér faktaboks Etter flere hundre år som selvstyrt enhet under kinesisk overhøyhet erklærte Tibet sin uavhengighet i 1912. Dette ble ikke anerkjent av Kina.

Kinesiske styrker gikk inn i Tibet i 1950, året etter at Folkerepublikken Kina ble etablert. Området ble deretter innlemmet i Kina.

I 1959 brøt det ut opptøyer, men disse ble slått ned av kinesiske styrker. Tibetanernes åndelig overhode Dalai Lama flyktet til Dharamsala i India, der han fortsatt lever i eksil.

USA, EU og Norge er blant landene som anerkjenner at Tibet er en del av Kina, mens mange Tibet-aktivister mener Kina er en okkupasjonsmakt.

Dalai Lama har gått inn for utvidet selvstyre for Tibet, men innenfor Kinas grenser.

I mars 2008 brøt det ut omfattende demonstrasjoner i Tibet, ledet av unge buddhistmunker. Dette resulterte i opptøyer som myndighetene slo hardt ned på.

I 2011 overlot Dalai Lama sin politiske makt til en eksilregjering, etter at det for første gang ble holdt valg på et eksilparlament. Han er fortsatt åndelig leder for de tibetanske buddhistene. Kilde: NTB

Menneskerettighetsgrupper og tibetanske aktivister stiller stadig spørsmål om hvor reelt selvstyret egentlig er.

Alle ytringer om selvstendighet for Tibet blir fra kinesisk hold slått hardt ned på eller møtt med sterk kritikk.

Det gjøres ikke noe unntak for basketstjernen.

– Vi kommer aldri til å akseptere et angrep som dette, som diskrediterer fremgangen og utviklingen som har skjedd i Tibet, sa talsmannen for det kinesiske utenriksdepartementet Wang Wenbin på torsdag.

I kinesiske aviser heter det at «Kanters uttalelser er et forsøk på å skape oppmerksomhet om seg selv». Det slås også fast at Tibet er en del av Kina.

Enes Kanter kom fredag med ny kritikk av kinesiske myndigheter. Han bad om slutt på undertrykkelse av uigurene. Twittermeldingen ble lagt ut 22. oktober 2021 kl. 18:08 amerikansk tid.

Den kinesiske reaksjonen går lenger enn bare å motsi Kanter.

På Weibo, det populære mikrobloggstedet, er alle søk på Enes Kanters navn blokkert. En fanside for Boston Celtics med 650.000 følgere på nettstedet skriver at de ikke lenger vil oppdatere strømmen. Flere tar til orde for at Kanter må sparkes.

Kinesiske basketfans fikk heller ikke se kampen mellom Boston Celtics og New York Knicks på den kinesiske strømmetjenesten Tencent. Også kampsammendragene går i svart, kun korte tekstversjoner er tilgjengelig.

Enes Kanter (t.h.) i forsvar mot Precious Achiuwa fra Toronto Raptors i en kamp 9. oktober. Mot New York Knicks var Kanter ikke på banen. Foto: Bob Dechiara / Reuters

Ble utestengt i 15 måneder

Amerikansk basketball er stort i Kina.

Det kinesiske markedet regnes som det nest viktigste etter det amerikanske og genererer store inntekter for både NBA (National Basketball Association) og klubbene på grunn av rettighetsbetalinger og salg av klubbeffekter.

Flere av lagene legger oppkjøringskampene før sesongstart til kinesiske storbyer.

Det er likevel ikke første gangen et amerikanske basketlag havner i unåde.

I 2019 var det Houston Rockets som var i trøbbel.

Da tvitret lagets manager Daryl Morey en støtteerklæring til Hongkong.

Den internasjonale finansbyen var preget av store demonstrasjoner etter at byens regjeringssjef Carrie Lam forsøkte å innføre en kontroversiell utleveringslov.

Daryl Morey var manager for Houston Rockets og måtte stå midt i den kinesiske stormen etter sin Hongkong-støtte. Foto: David J. Phillip / AP

Twittermeldingen til Morey inneholdt et bilde med teksten «Fight for Freedom. Stand with Hongkong», som var slagordet til demokratibevegelsen.

Det var nok til å utløse bråk – på flere nivåer.

En høyprofilert kamp mellom to NBA-lag i Shanghai ble avlyst, to kinesiske sponsorer brøt samarbeidet med Houston Rockets og alle av elleve NBAs offisielle kinesiske samarbeidspartnere truet med å trekke seg.

Den statlige tv-kanalen CCTV truet med å slutte å vise amerikanske basketballkamper, det samme gjorde strømmetjenesten Tencent. 5-årskontrakten NBA hadde med Tencent hadde en prislapp på 14 milliarder norske kroner.

Det kinesiske basketforbundet erklærte all kontakt med Houston-klubben som suspendert.

Basketforbundet ble ledet av Yao Ming, som spilte for nettopp Houston Rockets i årene 2002–2011.

Yaos suksess i NBA førte til at interessen for amerikansk basket eksploderte i Kina.

Demokratiaktivister i Hongkong takket Houston Rockets-manager Daryl Morey for støtten under en demonstrasjon 15. oktober 2019. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Ungdomsaktivister i Hongkong brukte det amerikanske flagget til å hilse Daryl Morey. Men var ikke så begeistret for superstjernen LeBron James som ytret seg kritisk om Houston Rockets- manageren. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Ledelsen i NBA stilte seg først bak Houston-manageren og erklærte at alle i NBA hadde full ytringsfrihet.

Deretter startet tilbaketogene for å begrense de økonomiske skadevirkningene.

Klubbeieren bad raskt om unnskyldning til alle kinesiske basketfans, Morey slettet tweeten og beklaget og NBA-lederen reiste til Kina. Målet med turen var «å se om de kunne finne gjensidig respekt for hverandres politiske systemer og ståsted».

Dette førte igjen til høy temperatur i USA, hvor klubben og ligaen ble anklaget for å svikte sine prinsipper.

Dermed fulgte en ny runde, med forsøk på kritikk og selvkritikk.

Houston Rockets måtte uansett finne seg i å bli utestengt av Tencent i 15 måneder. Først i januar i år, etter at Daryl Morey i fjor høst ble sjef for en annen klubb, kunne man se laget på strømmekanalen.

Statskanalen CCTV ventet ett år før de igjen sendte kamper fra NBA.

Kampen mellom Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers i Beijing i oktober 2019 ble også rammet av Hongkong-bråket. Foto: Ng Han Guan / AP

Har kritisert Erdogan

Det gjenstår å se hvilke følger Enes Kanters twittermeldinger får.

Foreløpig har verken klubben eller NBA ønsket å svare på spørsmål om saken.

Amerikanske medier får heller ikke svar hos NBAs representant i Kina eller fra det kinesiske strømmeselskapet om hvorfor de velger å sensurere Boston Celtics.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier at Kanter må få lov til å uttale seg om viktige samfunnsforhold. Men myndighetene er også bekymret for hvilken reaksjon som kan komme mot hele basketball-ligaen på grunn av uttalelsene til en enkelt spiller.

Kanter har også vært i hardt vær før. Han har beskrevet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som «vår tids Hitler».

Som svar har basketstjernen blitt fratatt sitt tyrkiske pass. I tillegg har tyrkisk påtalemyndighet utstedt en internasjonal arrestordre på ham.

Presidenten og hans rådgivere hevder Kanter støttet grupperinger som forsøkte seg på statskupp sommeren 2016, noe Kanter selv nekter for, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kanter selv forsvarer utspillene sine med at statusen som NBA-spiller gjør at folk lytter.

– Når jeg sier noe, blir det hørt etter. Så hvorfor ikke bruke den stemmen til å prøve å skape forandring, sier Kanter.