Abigail Disney er en Emmy-prisbelønnet filmprodusent og også barnebarn av Roy Oliver Disney, som etablerte selskapet sammen med sin bror, legenden Walt Disney.

Nå har hun startet en Twitter-tirade mot Disney-sjefene, der hun kritiserer de lukrative lønnspakkene til blant annet Disneys tidligere konsernsjef Bob Iger.

– Disney står overfor et par tøffe år. Men det gir ikke ledelsen rett til å fortsette denne plyndringen, kommenterer hun.

Koronaviruset har rammet Disney-konsernet knallhardt økonomisk. Fornøyelsesparken Disneyworld i Orlando, Florida, måtte stenge dørene på grunn av virusfrykten.

Også Disneyland i California, Paris, Shanghai, Hongkong og Tokyo har vært nødt å stenge i tur og orden. I tillegg er flere store filminnspillinger satt på hold på grunn av virussituasjonen.

– Enorme bonuser

Disney-selskapet har nå gått til det drastiske skrittet å permittere over 100.000 ansatte verden over, melder Financial Times. Rundt halvparten av selskapets arbeidsstokk.

Dette skal spare Disney opptil 500 millioner dollar i måneden. Permitteringene gjelder ansatte i både temaparkene og hotellene.

Dette har provosert Abigail Disney, som også er en av arvingene til Walt Disney-formuen, kraftig.

For mens 100.000 Disney-ansatte nå blir avhengig av sosialhjelp i de ulike landene de bor i, har toppledelsen i selskapet betalt ut bonuser og utbytte. Angivelig på mer enn 1,5 milliarder dollar.

– Og det går til folk som allerede har samlet inn enorme bonuser i årevis, kommenterer Abigail Disney.

– En dråpe i havet

Mange av topplederne skal riktignok ha gått med på lønnsreduksjoner etter at koronaviruset satte en kraftig bremse på den økonomiske fremgangen.

Akkurat det blåser Disney-arvingen av.

– Det er en dråpe i havet for disse gutta, kommenterer hun på Twitter.

– De store pengene er i resten av pakken.

Og akkurat disse lønnspakkene skal Disney ha vært mindre villige til å gjøre noe med. Ifølge The Guardian tjente Iger totalt 65 millioner dollar i 2018 og 47 millioner dollar i 2019.

– Hva slags person er komfortabel med det, spør hun.

– Jeg har ingen rolle i selskapet. Men jeg er en arving, og jeg bærer dette navnet med meg overalt. Jeg har en samvittighet som gjør det veldig vanskelig for meg å sitte rolig når jeg ser at det skjer overgrep knyttet til mitt navn.

